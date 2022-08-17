Двоє волинян до смерті побили чоловіка на вокзалі у Ковелі: їх засудили до 8 років тюрми

Вісім років позбавлення волі отримали двоє волинян, які до смерті побили чоловіка на вокзалі в Ковелі.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про заподіяння 30-річним мешканцем села Любитів Ковельського району та 37-річним жителем Тернопільщини 39-річному чоловікові тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть.Доведено, що увечері 10 березня 2020 року неодноразово судимі до цього (молодший – чотири, старший – дев'ять разів) нетверезі чоловіки у приміщенні залізничного вокзалу станції «Ковель» жорстоко побили потерпілого.Згодом він від отриманих травм помер у лікарні.Визнаним винуватими у вчиненні цього злочину чоловікам суд призначив покарання у виді восьми років позбавлення волі кожному.