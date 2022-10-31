Подвійна ДТП на Соборності: розповіли деталі. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі правоохоронців.



Поліцейські з’ясували, що BMW, який рухався лівою смугою, зіткнувся з автомобілем Mercedes, що їхав в попутному напрямку правою смугою та здійснював перестроювання. Внаслідок зіткнення авто BMW перекинулося на дах. Уламок одного із транспортних засобів відлетів та пошкодив лобове скло ще одного припаркованого автомобіля.



Патрульні встановили, що водій BMW не врахував дорожню обстановку та не зменшив швидкість під час винекнення перешкоди, а керманич Mercedes був неуважний, не відреагував на зміну дорожньої обстановки та під час перестроювання не надав дорогу транспортному засобу, який рухався в попутному напрямку.



На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, лише автівки отримали механічні пошкодження. На обох водіїв патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, близько 21-ї години, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Соборності . Охоронці порядку оперативно прибули на місце і виявили автопригоду за участі одразу трьох транспортних засобів.Про це повідомили у пресслужбі правоохоронців.Поліцейські з’ясували, що BMW, який рухався лівою смугою, зіткнувся з автомобілем Mercedes, що їхав в попутному напрямку правою смугою та здійснював перестроювання. Внаслідок зіткнення авто BMW перекинулося на дах. Уламок одного із транспортних засобів відлетів та пошкодив лобове скло ще одного припаркованого автомобіля.Патрульні встановили, що водій BMW не врахував дорожню обстановку та не зменшив швидкість під час винекнення перешкоди, а керманич Mercedes був неуважний, не відреагував на зміну дорожньої обстановки та під час перестроювання не надав дорогу транспортному засобу, який рухався в попутному напрямку.На щастя, в автопригоді ніхто не постраждав, лише автівки отримали механічні пошкодження. На обох водіїв патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.

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