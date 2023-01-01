На Волині їздитимуть автобуси для вакцинації. ФОТО





Про це



Автобуси будуть укомплектовані мобільними виїзними групами та їздитимуть усіма районами та селищами області для здійснення вакцинації населення проти COVID-19 та рутинної імунізації.



Особлива увага буде приділятися уразливим групам населення, людям похилого віку, внутрішньо переміщеним особам, людям з хронічними захворюваннями, а також тим, хто проживає у віддалених і важкодоступних районах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представництво ВООЗ в Україні за підтримки Європейського Союзу передало Міністерству охорони здоров’я України 59 автобусів, щоб допомогти зміцнити масштабну вакцинацію по всій країні під час війни та захистити найбільш уразливих. Подаровані автобуси МОЗ розподілив між усіма обласними центрами контролю та профілактики хвороб і два з них вже прибули на Волинь.Про це повідомили в ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".Автобуси будуть укомплектовані мобільними виїзними групами та їздитимуть усіма районами та селищами області для здійснення вакцинації населення проти COVID-19 та рутинної імунізації.Особлива увага буде приділятися уразливим групам населення, людям похилого віку, внутрішньо переміщеним особам, людям з хронічними захворюваннями, а також тим, хто проживає у віддалених і важкодоступних районах.

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