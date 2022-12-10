Вихованці шкільних лісництв на Волині передали на Схід майже 1000 окопних свічок. ФОТО
Сьогодні, 13:33
Окопні свічки, плетені патріотичні браслети, листівки подяки, малюнки нашої швидкої перемоги – усе це вкотре зробили вихованці Четвертнянського та Годомичівського шкільних лісництв, що діють на базі філії «Колківське лісове господарство».
Про це розповіли на сторінці Поліського лісового офісу.
«Не маємо права бути осторонь, коли в Україні вже рік, як триває війна, хочеться підтримати та допомогти нашим військовим усім, що в наших силах» - кажуть діти.
Від початку настання холодів вихованцями усіх п’яти підшефних шкільних лісництв філії «Колківське лісове господарство» виготовили та передали на Схід близько 1000 окопних свічок. Матеріали для виготовлення збирали усі разом – і лісівники, і діти, і батьки. А щоб нагадати захисникам про домашній затишок та рідних людей, що з нетерпінням їх чекають, плануємо передати зроблену власноруч домашню випічку.
Після закінчення роботи гуртківці написали свої побажання воїнам на державному прапорі, який вирушить з наступною волонтерською допомогою на фронт.
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Про це розповіли на сторінці Поліського лісового офісу.
«Не маємо права бути осторонь, коли в Україні вже рік, як триває війна, хочеться підтримати та допомогти нашим військовим усім, що в наших силах» - кажуть діти.
Від початку настання холодів вихованцями усіх п’яти підшефних шкільних лісництв філії «Колківське лісове господарство» виготовили та передали на Схід близько 1000 окопних свічок. Матеріали для виготовлення збирали усі разом – і лісівники, і діти, і батьки. А щоб нагадати захисникам про домашній затишок та рідних людей, що з нетерпінням їх чекають, плануємо передати зроблену власноруч домашню випічку.
Після закінчення роботи гуртківці написали свої побажання воїнам на державному прапорі, який вирушить з наступною волонтерською допомогою на фронт.
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