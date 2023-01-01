Перші танки Leopard вже прибули в Україну, – Міноборони Польщі
Сьогодні, 13:56
У Міноборони Польщі заявили, що перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, якого цитує місцеве видання wydarzenia.
З такою заявою польський глава Міноборони виступив під час засідання Ради національної безпеки, скликане польським президентом Анджеєм Дудою.
"В Україну прибули перші польські танки Leopard", - сказав Блащак.
Тим часом речник уряду Польщі Пьотр Мюллер також повідомив, що перші Leopard прибули в Україну в той день, коли в Київ з візитом прибув польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.
"Перші Leopard з Польщі поїхали до наших сусідів - в Україну. Сьогоднішній візит прем’єр-міністра Матеуша Моравецького має вимірний характер для безпеки України та Європи. Паралельно виконуємо подальші поставки та замовлення для польської армії. Ми дбаємо про безпеку Польщі", - написав Мюллер у Twitter.
Нагадаємо, що Британія готується відправити винищувачі іншим країнам, аби ті мали змогу передати радянські літаки Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, якого цитує місцеве видання wydarzenia.
З такою заявою польський глава Міноборони виступив під час засідання Ради національної безпеки, скликане польським президентом Анджеєм Дудою.
"В Україну прибули перші польські танки Leopard", - сказав Блащак.
Тим часом речник уряду Польщі Пьотр Мюллер також повідомив, що перші Leopard прибули в Україну в той день, коли в Київ з візитом прибув польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.
"Перші Leopard з Польщі поїхали до наших сусідів - в Україну. Сьогоднішній візит прем’єр-міністра Матеуша Моравецького має вимірний характер для безпеки України та Європи. Паралельно виконуємо подальші поставки та замовлення для польської армії. Ми дбаємо про безпеку Польщі", - написав Мюллер у Twitter.
Нагадаємо, що Британія готується відправити винищувачі іншим країнам, аби ті мали змогу передати радянські літаки Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Перші танки Leopard вже прибули в Україну, – Міноборони Польщі
Сьогодні, 13:56
Вихованці шкільних лісництв на Волині передали на Схід майже 1000 окопних свічок. ФОТО
Сьогодні, 13:33
Медіа