Перші танки Leopard вже прибули в Україну, – Міноборони Польщі





Про це повідомляє Маріуша Блащака, якого цитує місцеве видання wydarzenia.



З такою заявою польський глава Міноборони виступив під час засідання Ради національної безпеки, скликане польським президентом Анджеєм Дудою.



"В Україну прибули перші польські танки Leopard", - сказав Блащак.



Тим часом речник уряду Польщі Пьотр Мюллер також повідомив, що перші Leopard прибули в Україну в той день, коли в Київ з візитом прибув польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.



"Перші Leopard з Польщі поїхали до наших сусідів - в Україну. Сьогоднішній візит прем’єр-міністра Матеуша Моравецького має вимірний характер для безпеки України та Європи. Паралельно виконуємо подальші поставки та замовлення для польської армії. Ми дбаємо про безпеку Польщі", - написав Мюллер у Twitter.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міноборони Польщі заявили, що перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі, якого цитує місцеве видання wydarzenia.З такою заявою польський глава Міноборони виступив під час засідання Ради національної безпеки, скликане польським президентом"В Україну прибули перші польські танки Leopard", - сказав Блащак.Тим часом речник уряду Польщітакож повідомив, що перші Leopard прибули в Україну в той день, коли в Київ з візитом прибув польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький."Перші Leopard з Польщі поїхали до наших сусідів - в Україну. Сьогоднішній візит прем’єр-міністра Матеуша Моравецького має вимірний характер для безпеки України та Європи. Паралельно виконуємо подальші поставки та замовлення для польської армії. Ми дбаємо про безпеку Польщі", - написав Мюллер у Twitter.Нагадаємо, що Британія готується відправити винищувачі іншим країнам, аби ті мали змогу передати радянські літаки Україні

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