Президент вручив орден «Золота Зірка» батькам загиблого Героя з Волині Павла Усова

Президент вручив орден «Золота Зірка» батькам загиблого Героя з Волині Павла Усова
У річницю незламності Володимир Зеленський передав ордени «Золота Зірка» членам сімей воїнів, яких удостоєно звання Героя України посмертно. Серед них - Павло Усов із Старовижівської громади.

Про це повідомляють на сайті президента України.

Найвищу державну нагороду вручили батькам старшого лейтенанта Павла Усова Віталію Володимировичу і Валентині Іванівні.

Нагадаємо, що командир роти старший лейтенант Павло Усов зі Старої Вижівки загинув 11 березня під Києвом. В останньому бою він знищив кілька одиниць бойової техніки окупантів та десятки ворогів, які намагались прорватись до столиці.
Президент вручив орден «Золота Зірка» батькам загиблого Героя з Волині Павла Усова

За визначну особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі Указом Президента України від 19 березня 2022 року № 148/2022 старшому лейтенанту Павлу Віталійовичу Усову присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).
Президент вручив орден «Золота Зірка» батькам загиблого Героя з Волині Павла Усова

Президент вручив орден «Золота Зірка» батькам загиблого Героя з Волині Павла Усова

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, Усов
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