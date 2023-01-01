Президент вручив орден «Золота Зірка» батькам загиблого Героя з Волині Павла Усова

Володимир Зеленський передав ордени «Золота Зірка» членам сімей воїнів, яких удостоєно звання Героя України посмертно. Серед них - Павло Усов із Старовижівської громади.



Про це



Найвищу державну нагороду вручили батькам старшого лейтенанта Павла Усова Віталію Володимировичу і Валентині Іванівні.



Нагадаємо, що



За визначну особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі Указом Президента України від 19 березня 2022 року № 148/2022 старшому лейтенанту Павлу Віталійовичу Усову присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У річницю незламностіпередав ордени «Золота Зірка» членам сімей воїнів, яких удостоєно звання Героя України посмертно. Серед них -із Старовижівської громади.Про це повідомляють на сайті президента України.Найвищу державну нагороду вручили батькам старшого лейтенанта Павла УсоваНагадаємо, що командир роти старший лейтенант Павло Усов зі Старої Вижівки загинув 11 березня під Києвом . В останньому бою він знищив кілька одиниць бойової техніки окупантів та десятки ворогів, які намагались прорватись до столиці.За визначну особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі Указом Президента України від 19 березня 2022 року № 148/2022 старшому лейтенанту Павлу Віталійовичу Усову присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

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