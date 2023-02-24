В Білорусі перебувають до 10 тисяч російських солдат, ситуація на кордоні контрольована, – ДПСУ

В Білорусі перебувають до 10 тисяч російських солдат, ситуація на кордоні контрольована, – ДПСУ
Ситуація на українському державному кордоні станом на 24 лютого 2023 року контрольована, Сили оборони ретельно відстежують дії ворога, щоб не допустити ніяких провокацій.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише Українська правда.

"Протягом учорашньої доби і минулої ночі якихось провокацій на кордоні ми не відмічали. Ситуація безпосередньо по лінії кордону з Білоруссю і Росією залишається повністю контрольованою.

Звісно, ці напрямки залишаються досить напруженими. До прикладу, на території Білорусі продовжують знаходитися російські військові підрозділи. За нашою інформацією, це близько 9-10 тисяч військовослужбовців.

Білорусь сама як країна продовжує підтримувати Росію в розв’язаній війні проти нашої держави. Але ті підрозділи РФ, які знаходяться в Білорусі, переважно перебувають на полігонах, де проходять підготовку, де відбуваються спільні навчання, які вже тривають не один місяць…

Щоб там не було на території Білорусі, наше основне завдання – бути готовими до розвитку будь-якої ситуації, в тому числі і до провокацій", - йдеться в повідомленні.

Демченко зазначив, що на даний момент на території Білорусі немає необхідного ударного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення на територію нашої країни.

Водночас Україна продовжує укріплювати лінію кордону і прикордоння для того, щоб всі Сили оборони мали можливості дати відповідь будь-якому агресору.

Укріплювати ж лінію кордону з РФ неможливо, пояснив речник Прикордонної служби, адже ворог щодня здійснює обстріли (від початку року ДПСУ зафіксувала близько 500 обстрілів прикордонних територій Сумської та Чернігівської областей).

Прикордонники також пильно стежать за придністровським відтинком кордону з Молдовою, який ворог може використати для провокацій. Наразі ніяких активних чи провокативних дій зафіксовано не було, додав Демченко.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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