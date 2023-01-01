На трасах Волині облаштовують водовідведення

На трасах Волині облаштовують водовідведення
Аби запобігти дочасній руйнації транспортних артерій краю, за дорученням Служби автомобільних доріг у Волинській області підрядні підприємства, що здійснюють експлуатаційне утримання автошляхів державного значення, проводять роботи із забезпечення належного відведення поверхневих стічних вод з проїзної частини.

Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Волинській області.

Зокрема техніка працює на автодорогах М-19 Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест) та Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне.

Планування укосів, влаштування кюветів, розчищення канав та низка інших робіт сприятимуть належному стоку дощових і талих вод з дорожнього покриття, що дозволить запобігти його перезволоженню та продовжити термін експлуатації волинських шляхів.
На трасах Волині облаштовують водовідведення
На трасах Волині облаштовують водовідведення

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: водовідведення, Волинь, траси
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На трасах Волині облаштовують водовідведення
Сьогодні, 15:50
В Білорусі перебувають до 10 тисяч російських солдат, ситуація на кордоні контрольована, – ДПСУ
Сьогодні, 15:31
Рада затвердила прозорий порядок оборонних закупівель
Сьогодні, 15:14
Президент вручив орден «Золота Зірка» батькам загиблого Героя з Волині Павла Усова
Сьогодні, 14:31
Вперше в історії: Україна вирішила відмовитися від імпорту газу, – Bloomberg
Сьогодні, 14:16
Схожі новини
Президент вручив орден «Золота Зірка» батькам загиблого Героя з Волині Павла Усова Президент вручив орден «Золота Зірка» батькам загиблого Героя з Волині Павла Усова
Сьогодні, 14:31
Вихованці шкільних лісництв на Волині передали на Схід майже 1000 окопних свічок. ФОТО Вихованці шкільних лісництв на Волині передали на Схід майже 1000 окопних свічок. ФОТО
Сьогодні, 13:33
На Волині їздитимуть автобуси для вакцинації. ФОТО На Волині їздитимуть автобуси для вакцинації. ФОТО
Сьогодні, 13:13
Волинян попередили про токсичний рис з Італії Волинян попередили про токсичний рис з Італії
Сьогодні, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На трасах Волині облаштовують водовідведення
Сьогодні, 15:50
 0
В Білорусі перебувають до 10 тисяч російських солдат, ситуація на кордоні контрольована, – ДПСУ
Сьогодні, 15:31
 0
Рада затвердила прозорий порядок оборонних закупівель
Сьогодні, 15:14
 0
Президент вручив орден «Золота Зірка» батькам загиблого Героя з Волині Павла Усова
Сьогодні, 14:31
 0
Вперше в історії: Україна вирішила відмовитися від імпорту газу, – Bloomberg
Сьогодні, 14:16
 0
Медіа
відео
1/8