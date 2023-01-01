На трасах Волині облаштовують водовідведення

Аби запобігти дочасній руйнації транспортних артерій краю, за дорученням Служби автомобільних доріг у Волинській області підрядні підприємства, що здійснюють експлуатаційне утримання автошляхів державного значення, проводять роботи із забезпечення належного відведення поверхневих стічних вод з проїзної частини.Про це повідомили у Службі автомобільних доріг у Волинській області.Зокрема техніка працює на автодорогах М-19 Доманове (на Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на Бухарест) та Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне.Планування укосів, влаштування кюветів, розчищення канав та низка інших робіт сприятимуть належному стоку дощових і талих вод з дорожнього покриття, що дозволить запобігти його перезволоженню та продовжити термін експлуатації волинських шляхів.