У Луцьку презентували нову поштову марку «ПТН ПНХ!»

У Луцьку презентували нову поштову марку «ПТН ПНХ!»
На поштовому випуску зображення маленького хлопчика, який здобуває перемогу над дзюдоїстом. Це графіті всесвітньо відомого вуличного художником Бенксі на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області.

Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

У марці «ПТН ПНХ!» можна побачити Україну, яка долає більшого та жорстокішого суперника. Тож символічно, що введення її в обіг відбулося 24 лютого 2023 року, у річницю російського вторгнення в Україну.

Марка – благодійна. Кошти з продажу спрямують на відбудову навчальних закладів, пошкоджених внаслідок воєнної агресії Росії.
У Луцьку презентували нову поштову марку «ПТН ПНХ!»
У Луцьку презентували нову поштову марку «ПТН ПНХ!»

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Теги: поштова марка, Луцьк, ПТН ПНХ
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