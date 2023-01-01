У Луцьку презентували нову поштову марку «ПТН ПНХ!»





Про це Юрій Погуляйко.



У марці «ПТН ПНХ!» можна побачити Україну, яка долає більшого та жорстокішого суперника. Тож символічно, що введення її в обіг відбулося 24 лютого 2023 року, у річницю російського вторгнення в Україну.



Марка – благодійна. Кошти з продажу спрямують на відбудову навчальних закладів, пошкоджених внаслідок воєнної агресії Росії.

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