Верховна Рада припинила повноваження 3 депутатів ОПЗЖ
Сьогодні, 16:40
Верховна Рада достроково припинила повноваження ще трьох народних депутатів – Юрія Солода, Наталії Королевської та Олега Волошина.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
З його слів, парламент достроково припинив повноваження ще трьох народних депутатів:
9039 – Юрія Солода (325);
9040 – Наталії Королевської (332);
9057 – Олега Волошина (330);
«Рада оновила рекорд і зараз залишилося 405 нардепів», – написав Железняк.
Додамо, на момент обрання Верховної Ради 9 скликання до її складу входило 424 нардепи з 450 передбачених Конституцією (кількість була зменшена через тимчасову окупацію території України).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
З його слів, парламент достроково припинив повноваження ще трьох народних депутатів:
9039 – Юрія Солода (325);
9040 – Наталії Королевської (332);
9057 – Олега Волошина (330);
«Рада оновила рекорд і зараз залишилося 405 нардепів», – написав Железняк.
Додамо, на момент обрання Верховної Ради 9 скликання до її складу входило 424 нардепи з 450 передбачених Конституцією (кількість була зменшена через тимчасову окупацію території України).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку на кільці – аварія. ФОТО
Сьогодні, 17:23
Верховна Рада припинила повноваження 3 депутатів ОПЗЖ
Сьогодні, 16:40
У Луцьку презентували нову поштову марку «ПТН ПНХ!»
Сьогодні, 16:19
На Донеччині загинув військовий з Луцька Олег Круковець
Сьогодні, 16:05
На трасах Волині облаштовують водовідведення
Сьогодні, 15:50
Медіа