Верховна Рада припинила повноваження 3 депутатів ОПЗЖ

Юрія Солода, Наталії Королевської та Олега Волошина.



Про це Ярослав Железняк.



З його слів, парламент достроково припинив повноваження ще трьох народних депутатів:



9039 – Юрія Солода (325);



9040 – Наталії Королевської (332);



9057 – Олега Волошина (330);



«Рада оновила рекорд і зараз залишилося 405 нардепів», – написав Железняк.



Додамо, на момент обрання Верховної Ради 9 скликання до її складу входило 424 нардепи з 450 передбачених Конституцією (кількість була зменшена через тимчасову окупацію території України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада достроково припинила повноваження ще трьох народних депутатів –таПро це повідомив народний депутатЗ його слів, парламент достроково припинив повноваження ще трьох народних депутатів:9039 – Юрія Солода (325);9040 – Наталії Королевської (332);9057 – Олега Волошина (330);«Рада оновила рекорд і зараз залишилося 405 нардепів», – написав Железняк.Додамо, на момент обрання Верховної Ради 9 скликання до її складу входило 424 нардепи з 450 передбачених Конституцією (кількість була зменшена через тимчасову окупацію території України).

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