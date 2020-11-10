Верховна Рада припинила повноваження 3 депутатів ОПЗЖ

Верховна Рада припинила повноваження 3 депутатів ОПЗЖ
Верховна Рада достроково припинила повноваження ще трьох народних депутатів – Юрія Солода, Наталії Королевської та Олега Волошина.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

З його слів, парламент достроково припинив повноваження ще трьох народних депутатів:

9039 – Юрія Солода (325);

9040 – Наталії Королевської (332);

9057 – Олега Волошина (330);

«Рада оновила рекорд і зараз залишилося 405 нардепів», – написав Железняк.

Додамо, на момент обрання Верховної Ради 9 скликання до її складу входило 424 нардепи з 450 передбачених Конституцією (кількість була зменшена через тимчасову окупацію території України).

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Теги: ОПЗЖ, мандати, депутати
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