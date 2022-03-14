СБУ на Волині розповіла про долю найгучніших справ, пов'язаних з нацбезпекою





Про це розповіла Іванна Поліщук.



Частину злочинів волинські слідчі розслідують на території інших регіонів.



Авіалюбитель Ілля Сметанін



Серед найгучніших справ, зареєстрованих на Волині – викриття лучанина Іллі Сметаніна, якого зараз



25 січня Луцький міськрайонний суд вкотре продовжив йому термін тримання під вартою. Як розповів керівник Луцького слідчого ізолятора Андрій Гульоватий, Сметаніна утримують в двомісній камері. Режим підозрюваний не порушує, лише просить принести йому скрипку.



У разі доведення вини лучанину загрожує покарання до 15 років позбавлення волі. Свою вину Сметанін не визнає, судитиме його колегія суддів.



Зрадник у ТРО



У березні 2022-го контррозвідники звітували: запобігли диверсії і викрили ворожого агента зі "сплячого резерву" ФСБ.



Зі слів Іванни Поліщук,



"На початку 2022 року куратори з ФСБ дали зраднику вказівку приїхати в Україну та "залягти" на Волині", – зазначила речниця, – напередодні повномасштабного вторгнення він отримав завдання вступити до лав місцевої тероборони".



Які саме диверсії планував затриманий правоохоронці не кажуть. При обшуках у чоловіка вилучили автомати, рушницю, пістолет та набої. Наразі колишній беркутівець –під вартою. Зі слів речниці СБУ Волині, досудове розслідування у цій справі завершили, матеріали скерували до суду.



Затримання в Ковелі



Також, каже Іванна Поліщук, контррозвідники викрили завербованого спецслужбами РФ волинянина, який отримав завдання збирати відомості про дислокацію військових підрозділів на території Волинської області.



"Окрім того, зрадник отримав завдання фіксувати результати ракетних ударів на території Волинської, Житомирської та Чернігівської областей. Його затримали у місті Ковель під час фотографування об’єктів критичної інфраструктури", – розповіла речниця.



Наразі чоловіку вже повідомлено про підозру. у вчиненні злочину. Йому загрожує до 15 років увязнення.



Диверсант на кордоні







В травні Луцький міськрайонний суд визнав чоловіка винуватим за трьома статтями Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ять років та три місяці.

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