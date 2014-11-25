Добровольцю з Білорусі просять посмертно надати звання Героя України

Едуарду Лобову із 72-ої окремої механізованої бригади "Чорних запорожців", який загинув під Вугледаром просять надати звання Героя України (посмертно).



Про це йдеться на



Командир загиблого Іван Завершинський зареєстрував на сайті петицій до Президента електронне звернення. У ньому він просить Володимира Зеленського присвоїти звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю Збройних Сил України - Едуарду Лобову.



"У своєму останньому бою Едуард Лобов врятував мені життя. Росіяни висадили десант поблизу наших позицій. Едуард вийшов з окопу, і спокійно одиничними пострілами з автомата знешкодив усіх ворогів. Саме ці дії дозволили евакуювати пораненого мене з поля бою. Смертельне поранення Едуард отримав від влучання осколка танкового снаряда коли стріляв по ворожому танку з Javelin", – зазначає у петиції командир загиблого Іван Завершинський.



Як доброволець на боці України Лобов брав участь у війні з літа 2015 року. Перед цим відсидів 4 роки у в'язниці Білорусі за політичну опозиційну діяльність проти режиму Олександра Лукашенка.



У 2022 році, на початку російського вторгнення, Едуард Лобов у складі бригади обороняв столицю України — Київ. Воїни 72-ої ОМБр брали участь у важких боях за Ірпінь, Мощун, Гостомель, Бучу. З літа 2022 року бригада обороняє Україну на Донбасі.



Щоб петицію розглянули потрібно набрати 25 тисяч голосів.



Проголосувати можна за ПОСИЛАННЯМ .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовцю, білоруському добровольцюіз 72-ої окремої механізованої бригади "Чорних запорожців", який загинув під Вугледаром просять надати звання Героя України (посмертно).Про це йдеться на сайті глави держави.Командир загиблогозареєстрував на сайті петицій до Президента електронне звернення. У ньому він просить Володимира Зеленського присвоїти звання Героя України (посмертно) військовослужбовцю Збройних Сил України - Едуарду Лобову."У своєму останньому бою Едуард Лобов врятував мені життя. Росіяни висадили десант поблизу наших позицій. Едуард вийшов з окопу, і спокійно одиничними пострілами з автомата знешкодив усіх ворогів. Саме ці дії дозволили евакуювати пораненого мене з поля бою. Смертельне поранення Едуард отримав від влучання осколка танкового снаряда коли стріляв по ворожому танку з Javelin", – зазначає у петиції командир загиблого Іван Завершинський.Як доброволець на боці України Лобов брав участь у війні з літа 2015 року. Перед цим відсидів 4 роки у в'язниці Білорусі за політичну опозиційну діяльність проти режиму Олександра Лукашенка.У 2022 році, на початку російського вторгнення, Едуард Лобов у складі бригади обороняв столицю України — Київ. Воїни 72-ої ОМБр брали участь у важких боях за Ірпінь, Мощун, Гостомель, Бучу. З літа 2022 року бригада обороняє Україну на Донбасі.Щоб петицію розглянули потрібно набрати 25 тисяч голосів.Проголосувати можна за

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