Росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні: спалахнула пожежа

Росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні: спалахнула пожежа
Окупанти обстріляли дитсадок у Корабельному районі Херсона.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Російські окупанти обстріляли дитсадок у Корабельному районі Херсона. Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа. Нині її ліквідацією займаються рятувальники", - йдеться у повідомленні.

За даними Херсонської ОВА, через цю ворожу атаку мирні люди не постраждали.

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Теги: Херсон, дитсадок, обстріляли, пожежа
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