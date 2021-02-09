Росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні: спалахнула пожежа
Сьогодні, 18:45
Окупанти обстріляли дитсадок у Корабельному районі Херсона.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Російські окупанти обстріляли дитсадок у Корабельному районі Херсона. Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа. Нині її ліквідацією займаються рятувальники", - йдеться у повідомленні.
За даними Херсонської ОВА, через цю ворожу атаку мирні люди не постраждали.
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Про це інформує Херсонська ОВА.
"Російські окупанти обстріляли дитсадок у Корабельному районі Херсона. Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа. Нині її ліквідацією займаються рятувальники", - йдеться у повідомленні.
За даними Херсонської ОВА, через цю ворожу атаку мирні люди не постраждали.
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