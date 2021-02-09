Росіяни обстріляли дитсадок у Херсоні: спалахнула пожежа





Про це інформує Херсонська ОВА.



"Російські окупанти обстріляли дитсадок у Корабельному районі Херсона. Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа. Нині її ліквідацією займаються рятувальники", - йдеться у повідомленні.



За даними Херсонської ОВА, через цю ворожу атаку мирні люди не постраждали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти обстріляли дитсадок у Корабельному районі Херсона.Про це інформує Херсонська ОВА."Російські окупанти обстріляли дитсадок у Корабельному районі Херсона. Через влучання ворожого снаряду сталася пожежа. Нині її ліквідацією займаються рятувальники", - йдеться у повідомленні.За даними Херсонської ОВА, через цю ворожу атаку мирні люди не постраждали.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію