Прес-конференція Володимира Зеленського, присвячена річниці повномасштабного вторгнення Росії. НАЖИВО

Прес-конференція Володимира Зеленського, присвячена річниці повномасштабного вторгнення Росії. НАЖИВО
Зараз триває прес-конференція президента України Володимира Зеленського, присвячена року з моменту повномасштабного вторгнення Росії.


На прес-конференції присутні журналісти з багатьох країн світу. Володимир Зеленський відповідає на запитання представників світових ЗМІ стосовно повномасштабного вторгнення Росії, політику, плани України тощо.

Пропонуємо вашій увазі онлайн-трансляцію заходу.


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Теги: Володимир Зеленський, Україна, війна
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