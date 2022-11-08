Прес-конференція Володимира Зеленського, присвячена річниці повномасштабного вторгнення Росії. НАЖИВО
Сьогодні, 19:12
Зараз триває прес-конференція президента України Володимира Зеленського, присвячена року з моменту повномасштабного вторгнення Росії.
На прес-конференції присутні журналісти з багатьох країн світу. Володимир Зеленський відповідає на запитання представників світових ЗМІ стосовно повномасштабного вторгнення Росії, політику, плани України тощо.
Пропонуємо вашій увазі онлайн-трансляцію заходу.
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На прес-конференції присутні журналісти з багатьох країн світу. Володимир Зеленський відповідає на запитання представників світових ЗМІ стосовно повномасштабного вторгнення Росії, політику, плани України тощо.
Пропонуємо вашій увазі онлайн-трансляцію заходу.
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