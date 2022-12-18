На Волині жінка і троє дітей отруїлися чадним газом

На Волині жінка і троє дітей отруїлися чадним газом
Протягом лютого у Камінь-Каширському районі зафіксували кілька випадків отруєння чадним газом.

Про це повідомляє газета "Нове життя".

До Камінь-Каширської лікарні госпіталізували двох жителів міста із діагнозом отруєнням продуктами згорання природного газу.

Такий випадок у другій половині лютого стався і на Любешівщині. До нашої лікарні госпіталізували трьох дітей і жінку з діагнозом «отруєння чадним газом».

Тож рятувальники вкотре наголошують про обережність і дотримання правил використання газових приладів, пічного опалення та генераторів на рідкому паливі. Адже чадний газ є одним із найтоксичніших компонентів продуктів горіння, який спричиняє кисневе голодування організму й може призвести до летального наслідку.

Камінь-Каширське районне управління ДСНС України у Волинській області нагадує правила, як уберегтися від отруєння чадним газом. А саме – не залишати ввімкнені газові прилади без нагляду; для обігріву помешкання використовувати лише призначені для цього прилади; регулярно перевіряти газове обладнання, вентиляційні канали та димоходи на справність; у помешканні з пічним опаленням завжди відчиняти заслінку в пічці чи комині; не встановлювати електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні; часто провітрювати приміщення, в якому є газові прилади; встановити прилад для визначення концентрації чадного газу; не використовувати генератор чи будь-які бензинові двигуни на відстані менш ніж 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів.

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Теги: отруєння, чадний газ
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