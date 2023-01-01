На Волині передчасно помер 32-річний вчитель музичної школи
Сьогодні, 21:33
На Волині передчасно помер вчитель музичної школи.
Про це повідомляє працівниця Горохівської музичної школи Оксана Цехош.
"Колектив Горохівськоі музичної школи глибоко сумує з передчасної смерті Павла Миколайовича Войтовича. Покинув цей світ відмінний музикант , педагог, чуйна і хороша людина, син, друг, колега…" - йдеться у длописі.
Павло Войтович 10 років успішно працював викладачем Горохівської школи по класу гітари, в якій і навчався.
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Про це повідомляє працівниця Горохівської музичної школи Оксана Цехош.
"Колектив Горохівськоі музичної школи глибоко сумує з передчасної смерті Павла Миколайовича Войтовича. Покинув цей світ відмінний музикант , педагог, чуйна і хороша людина, син, друг, колега…" - йдеться у длописі.
Павло Войтович 10 років успішно працював викладачем Горохівської школи по класу гітари, в якій і навчався.
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