На Волині передчасно помер 32-річний вчитель музичної школи

На Волині передчасно помер 32-річний вчитель музичної школи
На Волині передчасно помер вчитель музичної школи.

Про це повідомляє працівниця Горохівської музичної школи Оксана Цехош.

"Колектив Горохівськоі музичної школи глибоко сумує з передчасної смерті Павла Миколайовича Войтовича. Покинув цей світ відмінний музикант , педагог, чуйна і хороша людина, син, друг, колега…" - йдеться у длописі.

Павло Войтович 10 років успішно працював викладачем Горохівської школи по класу гітари, в якій і навчався.

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Теги: смерть, Горохів, Волинь
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