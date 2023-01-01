На Волині передчасно помер 32-річний вчитель музичної школи





Про це повідомляє працівниця Горохівської музичної школи Оксана Цехош.



"Колектив Горохівськоі музичної школи глибоко сумує з передчасної смерті Павла Миколайовича Войтовича. Покинув цей світ відмінний музикант , педагог, чуйна і хороша людина, син, друг, колега…" - йдеться у длописі.



Павло Войтович 10 років успішно працював викладачем Горохівської школи по класу гітари, в якій і навчався.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині передчасно помер вчитель музичної школи.Про це повідомляє працівниця Горохівської музичної школи Оксана Цехош."Колектив Горохівськоі музичної школи глибоко сумує з передчасної смерті. Покинув цей світ відмінний музикант , педагог, чуйна і хороша людина, син, друг, колега…" - йдеться у длописі.Павло Войтович 10 років успішно працював викладачем Горохівської школи по класу гітари, в якій і навчався.

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