Повернення Криму, перемога в 2023-му та трибунал для керівництва РФ: головне з прес-конференції Зеленського

Володимир Зеленський відповів на запитання під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності", що відбулася в п'ятницю, 24 лютого, і була присвячена річниці неспровокованого вторгнення путінського режиму в незалежну Україну.







Про формулу миру

"Ми робимо конкретні кроки. Україна ініціювала "формулу миру" на G20. Ми запропонували кроки. Сьогодні ми бачимо зацікавленість у виконанні цієї формули миру і підтримку. Будь-які переговори з Росією можуть бути тільки на основі "формули миру", яка передбачає виведення всіх російських військ з України. Наше завдання - залучити абсолютно всіх і показати світу: ось вона, повага до територіальної цілісності, до Статуту ООН, до життя і права людей жити. Ми все одно дійдемо до дипломатичної фіксації кінця війни, але для цього потрібно виконати всі "пункти поваги" <докладно>



Про майбутнє Росії

"Мені все одно" <докладно>



Про Китайський мирний план

"Я не думаю, що це мирний план. Мені здається, що Китай просто висловив свої думки по ситуації, що склалася. Це добре, що Китай почав говорити про війну в Україні. Інше питання, що стоїть за словами"



Про свої помилки в ході російської агресії

"Я не знаю, мені здається, їх у мене було достатньо. Я щодня працюю з ранку до вечора, я роблю вибір. Я жива людина, і щодня я напевно помиляюся. Головне, щоб у мене як у президента, не було фатальних помилок, через які я, як гарант Конституції і гарант захисту країни можу її з вами втратити. Слава Богу, такої помилки не було"



Про перемогу в 2023-му році

"Якщо всі ми виконаємо свої завдання, нас чекає перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я дійсно хочу цього року. У нас все для цього є - мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ми об'єднали всі сили проти цієї навали. І тут важливо, щоб всі партнери в повному обсязі виконували свою "домашню роботу".



Про тих, в кому він розчарувався

"Хто розчарував - всі ті, хто поїхав 24 числа. Всі ті, хто виїхав з Києва, виїжджав з міст, сіл, ті хто повинен був керувати країною або охороняти її, битися за неї. Усі ці люди мене розчарували".



Про "дипломатичну точку" з РФ

"Після того, як всі побачили, як вони вбивають, катують, все це відбувається... Вони навіть не приховують атаки. Чому ні? Чому б не поговорити про ядерну можливість. Чому б не захопити атомну станцію, чому б не взяти іранські дрони і не вбити мирних жителів?.. І тоді після такої картини світу, як ви вважаєте, ми можемо сісти зараз за стіл переговорів ось з цим усім? Я не знаю, що це таке. У нас називають це "рашизм".



Про повернення Криму

"Відповідаючи про кроки і терміни, сказати складно. Все залежить від нас. Є військові кроки, ми до них готуємося, готуємося морально і технічно. Формуємо бригади, відправляємо людей на навчання! Ми готуємося технічно. А далі будуть відповідні, справедливі деокупаційні кроки. І дай Бог, щоб вони були вдалими!"



Про трибунал для верхівки РФ

"Майданчик ООН - може, він не універсальний, але там можна об'єднати багато держав. На цьому майданчику ми можемо підтримати створення спеціального трибуналу за злочини РФ, за агресію РФ".



Про переговори з Путіним

"Це не та людина, з якою можна розмовляти. Ердоган знає мою позицію щодо переговорів з Путіним. Я звертався до нього, ми говорили про це ще до війни. Я йому говорив: "Посадіть Путіна за стіл переговорів. Не можна допустити ризик повномасштабної війни". Ніхто не зміг посадити Путіна за стіл переговорів до повномасштабного вторгнення. А тепер не можемо ми. Там вже нема про що і нема з ким говорити..."

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українивідповів на запитання під час прес-конференції "Лютий. Рік незламності", що відбулася в п'ятницю, 24 лютого, і була присвячена річниці неспровокованого вторгнення путінського режиму в незалежну Україну. УНІАН зібрав ключові висловлювання українського лідера в ході відповідей на питання журналістів, які прибули до столиці з усього світу."Ми робимо конкретні кроки. Україна ініціювала "формулу миру" на G20. Ми запропонували кроки. Сьогодні ми бачимо зацікавленість у виконанні цієї формули миру і підтримку. Будь-які переговори з Росією можуть бути тільки на основі "формули миру", яка передбачає виведення всіх російських військ з України. Наше завдання - залучити абсолютно всіх і показати світу: ось вона, повага до територіальної цілісності, до Статуту ООН, до життя і права людей жити. Ми все одно дійдемо до дипломатичної фіксації кінця війни, але для цього потрібно виконати всі "пункти поваги" <докладно>"Мені все одно" <докладно>"Я не думаю, що це мирний план. Мені здається, що Китай просто висловив свої думки по ситуації, що склалася. Це добре, що Китай почав говорити про війну в Україні. Інше питання, що стоїть за словами""Я не знаю, мені здається, їх у мене було достатньо. Я щодня працюю з ранку до вечора, я роблю вибір. Я жива людина, і щодня я напевно помиляюся. Головне, щоб у мене як у президента, не було фатальних помилок, через які я, як гарант Конституції і гарант захисту країни можу її з вами втратити. Слава Богу, такої помилки не було""Якщо всі ми виконаємо свої завдання, нас чекає перемога. Я впевнений, що перемога буде. Я дійсно хочу цього року. У нас все для цього є - мотивація, впевненість, друзі, дипломатія. Ми об'єднали всі сили проти цієї навали. І тут важливо, щоб всі партнери в повному обсязі виконували свою "домашню роботу"."Хто розчарував - всі ті, хто поїхав 24 числа. Всі ті, хто виїхав з Києва, виїжджав з міст, сіл, ті хто повинен був керувати країною або охороняти її, битися за неї. Усі ці люди мене розчарували"."Після того, як всі побачили, як вони вбивають, катують, все це відбувається... Вони навіть не приховують атаки. Чому ні? Чому б не поговорити про ядерну можливість. Чому б не захопити атомну станцію, чому б не взяти іранські дрони і не вбити мирних жителів?.. І тоді після такої картини світу, як ви вважаєте, ми можемо сісти зараз за стіл переговорів ось з цим усім? Я не знаю, що це таке. У нас називають це "рашизм"."Відповідаючи про кроки і терміни, сказати складно. Все залежить від нас. Є військові кроки, ми до них готуємося, готуємося морально і технічно. Формуємо бригади, відправляємо людей на навчання! Ми готуємося технічно. А далі будуть відповідні, справедливі деокупаційні кроки. І дай Бог, щоб вони були вдалими!""Майданчик ООН - може, він не універсальний, але там можна об'єднати багато держав. На цьому майданчику ми можемо підтримати створення спеціального трибуналу за злочини РФ, за агресію РФ"."Це не та людина, з якою можна розмовляти. Ердоган знає мою позицію щодо переговорів з Путіним. Я звертався до нього, ми говорили про це ще до війни. Я йому говорив: "Посадіть Путіна за стіл переговорів. Не можна допустити ризик повномасштабної війни". Ніхто не зміг посадити Путіна за стіл переговорів до повномасштабного вторгнення. А тепер не можемо ми. Там вже нема про що і нема з ким говорити..."

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