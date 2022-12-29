Як у Луцьку ремонтують будинки, пошкоджені внаслідок ракетного обстрілу. ВІДЕО









Частинки від ворожої ракети лучани досі знаходять на своїх городах

Один із приватних будинків на вулиці Гущанській який пошкодило під час ракетного обстрілу 22 жовтня, належить Андрію Гаранчевському. Від ударної хвилі стеля у хаті тріснула, її потрібно переробляти.



"Від удару, хвилі. От, бачите повністю стелю... В усіх кімнатах., воно все повідставало. Хату підняло і назад (показує вниз). Мама казала, що з літньої кухні в хату, як перший вибух був, то вона думала, що подвір'я все горить. Впала на коліна і не знає, що робиться. Воно горіло дальше за 100 метрів", – каже лучанин.



У себе в городі, сказав Андрій Гаранчевський, досі інколи натрапляє на вороже залізяччя.



"Десь тако находиш такі болти. Дуже багато гайок, болтів. На кришах знаходили. Вони шифер не побили, але багато було. На городі такий ось уламок знайшов, але я не знаю де він дівся. Така гарна сталь, алюміній такий файний", – сказав чоловік.



Щоб будинок був придатний до життя, майже все Андрій Гаранчевський лагодив сам. Міській раді замовив одне нове вікно та вхідні двері. Їх, зі слів чоловіка, привезли в середині січня цього року.



"Тут двері посипалися, але я їх не буду міняти. Але от вхідні двері, от зайдіть. Оце дав наш голова. Непогані двері. Я радий, хоч за одне. Те, що мішок шпаклівки обіцяв, то не привезли. Ну то таке. Так і зимували: заліпили кожухами двері і такі були заліплені", – розповів чоловік.



Усі збитки місцевих описувала комісія, яку створила Луцька міська рада, – говорить голова вуличного комітету Гущанської Володимир Маць.



"Є що постраждали сильно, а є таке, що двері вибито вікно одне, друге. Слава Богу, що хоч міська рада зреагувала, що дали вони той шифер, те все. Накрили, бачте. Але то все треба бігати, бігати, добиватися", – зазначив чоловік.



Така ж ситуація в сусідньому будинку, де проживає Ростислав Івашкевич. У його хаті відійшла стіна, тріщини біля вікон, каже, заповнив монтажною піною самостійно. "Тут рука влазила, між стіною однією і другою. А що чекати було морозів? В хаті холодно. Так само вікна склив в хаті, маленькі", – сказав лучанин.



Згодом Ростислав Івашкевич отримав компенсацію: перед Водохрещем поставили нові двері, та привезли вікно.



"Вікно вони привезли, але я попросив не ставити, тому що тут треба робити капітальний ремонт. Це було десь після 15 січня, перед Водохрещем якраз. Це після тих всіх дзвінків, прохань. Я звертався на гарячу лінію Кабміну, тоді почалося", – сказав лучанин.



Чи підрахували всі збитки, завдані ракетним обстрілом 22 жовтня, у Луцькій міській раді

Виділений на сесії міської ради мільйон гривень на ліквідацію наслідків повністю витратили. Крім цього, до міської ради подали заяви про відшкодування збитків юридичні особи.



Оцінити належним чином обсяги збитків поки що змогла одна фірма: сума становить понад 5 мільйонів гривень, – зазначив директор департаменту економічної політики міськради Борис Смаль.



"Ми в межах своїх повноважень передали цю інформацію в обласну військову адміністрацію. Інші постраждалі під час повторних бомбардувань поки що такої інформації цифрової не надали. Лише звернення про те, що там розбомбили", – додав посадовець.



Голова гаражного кооперативу В'ячеслав Ліщук каже, що їхня організація теж подала документи до міської ради про збитки. Тут пошкодило понад 80 гаражів на суму приблизно 200 тисяч гривень.З його слів, у міській раді їм відповіли, що для оцінки збитків треба наймати ліцензовану організацію.



"Не будемо ми таку експертизу робити, бо вона дуже дорого вартує. Технічна експертиза буде не менше 40 тисяч і це час який займе. Власники розуміють, який ущерб нанесений нашій державі. Вони виправили все і претензій не мають", – додав чоловік.



Станом на 24 лютого в результаті атак ворога офіційно пошкоджено у Волинській області 37 об'єктів: 21 житловий будинок, два критичні об'єкти, дві дороги, нафтобаза і ремонтно-монтажний комбінат, – повідомив директор департаменту інфраструктури Волинської обласної військової адміністрації Степан Білан.



З його слів, загальна сума збитків за цими об'єктами, окрім критичної інфраструктури, становить 12,2 мільйона гривень.



"Це все, що нам подали органи місцевого самоврядування. Порядок про відшкодування збитків його ще не затвердили. Як воно буде відшкодування і коли – важко сказати", – зазначив посадовець.



Поки що військова адміністрація вносить інформацію про всі об'єкти до державного реєстру, – додав директор обласного департаменту інфраструктури.Також громадяни можуть зробити це самостійно через мобільний застосунок "Дія".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 22 жовтня 2022 року під час ракетного обстрілу російськими військами Луцька на вулиці Гущанській пошкоджень зазнали 14 приватних будинків. Мільйон, який Луцькрада виділила на компенсацію власникам осель, витратили, решту робіт із відновлення майна люди проводили самостійно. Суспільне дізнавалося, чи налагодили порядок відшкодування збитків на обласному рівні, які об'єкти зазнали найбільших збитків.Частинки від ворожої ракети лучани досі знаходять на своїх городахОдин із приватних будинків на вулиці Гущанській який пошкодило під час ракетного обстрілу 22 жовтня, належить Андрію Гаранчевському. Від ударної хвилі стеля у хаті тріснула, її потрібно переробляти."Від удару, хвилі. От, бачите повністю стелю... В усіх кімнатах., воно все повідставало. Хату підняло і назад (показує вниз). Мама казала, що з літньої кухні в хату, як перший вибух був, то вона думала, що подвір'я все горить. Впала на коліна і не знає, що робиться. Воно горіло дальше за 100 метрів", – каже лучанин.У себе в городі, сказав Андрій Гаранчевський, досі інколи натрапляє на вороже залізяччя."Десь тако находиш такі болти. Дуже багато гайок, болтів. На кришах знаходили. Вони шифер не побили, але багато було. На городі такий ось уламок знайшов, але я не знаю де він дівся. Така гарна сталь, алюміній такий файний", – сказав чоловік.Щоб будинок був придатний до життя, майже все Андрій Гаранчевський лагодив сам. Міській раді замовив одне нове вікно та вхідні двері. Їх, зі слів чоловіка, привезли в середині січня цього року."Тут двері посипалися, але я їх не буду міняти. Але от вхідні двері, от зайдіть. Оце дав наш голова. Непогані двері. Я радий, хоч за одне. Те, що мішок шпаклівки обіцяв, то не привезли. Ну то таке. Так і зимували: заліпили кожухами двері і такі були заліплені", – розповів чоловік.Усі збитки місцевих описувала комісія, яку створила Луцька міська рада, – говорить голова вуличного комітету Гущанської Володимир Маць."Є що постраждали сильно, а є таке, що двері вибито вікно одне, друге. Слава Богу, що хоч міська рада зреагувала, що дали вони той шифер, те все. Накрили, бачте. Але то все треба бігати, бігати, добиватися", – зазначив чоловік.Така ж ситуація в сусідньому будинку, де проживає Ростислав Івашкевич. У його хаті відійшла стіна, тріщини біля вікон, каже, заповнив монтажною піною самостійно. "Тут рука влазила, між стіною однією і другою. А що чекати було морозів? В хаті холодно. Так само вікна склив в хаті, маленькі", – сказав лучанин.Згодом Ростислав Івашкевич отримав компенсацію: перед Водохрещем поставили нові двері, та привезли вікно."Вікно вони привезли, але я попросив не ставити, тому що тут треба робити капітальний ремонт. Це було десь після 15 січня, перед Водохрещем якраз. Це після тих всіх дзвінків, прохань. Я звертався на гарячу лінію Кабміну, тоді почалося", – сказав лучанин.Виділений на сесії міської ради мільйон гривень на ліквідацію наслідків повністю витратили. Крім цього, до міської ради подали заяви про відшкодування збитків юридичні особи.Оцінити належним чином обсяги збитків поки що змогла одна фірма: сума становить понад 5 мільйонів гривень, – зазначив директор департаменту економічної політики міськради Борис Смаль."Ми в межах своїх повноважень передали цю інформацію в обласну військову адміністрацію. Інші постраждалі під час повторних бомбардувань поки що такої інформації цифрової не надали. Лише звернення про те, що там розбомбили", – додав посадовець.Голова гаражного кооперативу В'ячеслав Ліщук каже, що їхня організація теж подала документи до міської ради про збитки. Тут пошкодило понад 80 гаражів на суму приблизно 200 тисяч гривень.З його слів, у міській раді їм відповіли, що для оцінки збитків треба наймати ліцензовану організацію."Не будемо ми таку експертизу робити, бо вона дуже дорого вартує. Технічна експертиза буде не менше 40 тисяч і це час який займе. Власники розуміють, який ущерб нанесений нашій державі. Вони виправили все і претензій не мають", – додав чоловік.Станом на 24 лютого в результаті атак ворога офіційно пошкоджено у Волинській області 37 об'єктів: 21 житловий будинок, два критичні об'єкти, дві дороги, нафтобаза і ремонтно-монтажний комбінат, – повідомив директор департаменту інфраструктури Волинської обласної військової адміністрації Степан Білан.З його слів, загальна сума збитків за цими об'єктами, окрім критичної інфраструктури, становить 12,2 мільйона гривень."Це все, що нам подали органи місцевого самоврядування. Порядок про відшкодування збитків його ще не затвердили. Як воно буде відшкодування і коли – важко сказати", – зазначив посадовець.Поки що військова адміністрація вносить інформацію про всі об'єкти до державного реєстру, – додав директор обласного департаменту інфраструктури.Також громадяни можуть зробити це самостійно через мобільний застосунок "Дія".

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