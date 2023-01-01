Добрі новини від ВолиньPost за 24 лютого

Попри велику війну, яка триває уже рік, українцям та українкам було чому радіти, адже ЗСУ і всі сили українського спротиву щоразу тішили своїми перемогами! Низка звільнених населених пунктів, понад сто сорок тисяч знищених окупантів і безмежний героїзм, який розбив на друзки «Кієв за трі дня». А головна Перемога – попереду!А сьогодні,ми писали про таке:У категорії 78+ золоту нагороду виборола любомльчанка, яка на змаганнях представляла столицю.За рік війни російська армія втратила близько 146 820 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 146 820 (+970) осіб,танків ‒ 3 363 (+13) од,бойових броньованих машин ‒ 6 600 (+7) од,артилерійських систем – 2 363 (+11) од,РСЗВ – 474 (+3) од,засобів ППО ‒ 247 (+3) од,літаків – 299 (+0) од,гелікоптерів – 287 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 033 (+4),крилатих ракет ‒ 873 (+0),кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 224 (+9) од,спеціальної техніки ‒ 229 (+1).У Ковелі розпочинає роботу соціальне таксі для безкоштовного перевезення людей з інвалідністю в межах громади до лікарень, банків, закладів культури, спорту, ЦНАПу. Фінансування послуги здійснюватиметься за кошти місцевого бюджету і надаватиме її територіальний центр соціального обслуговування.Щоб скористатися послугою, людям з інвалідністю треба зателефонувати у терцентр за номеромі подати заявку. Соціальний працівник, за потреби, допоможе у зборі необхідних документів.Від 24 лютого минулого року на підтримку армії працівники міської ради зініціювали щомісячний збір коштів у розмірі свого одноденного заробітку, який здійснюється й до сьогодні. Загалом уже зібрано 4 млн 760 тис. гривень.Також працівники комунальних підприємств, установ та закладів зі своєї зарплати перерахували на потреби ЗСУ 6 млн 902 тис. грн.Таким чином, придбано, проведено технічне обслуговування та передано військовим 28 автомобілів. Також за ці кошти закуплено тепловізори, прилади нічного бачення, рації, бронежилети, приціли, дизель-генератори, старлінки, сонячні панелі, військовий одяг та інші найбільш необхідні речі.На поштовому випуску зображення маленького хлопчика, який здобуває перемогу над дзюдоїстом. Це графіті всесвітньо відомого вуличного художником Бенксі на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області.Марка – благодійна. Кошти з продажу спрямують на відбудову навчальних закладів, пошкоджених внаслідок воєнної агресії Росії.На поштовому випуску зображення маленького хлопчика, який здобуває перемогу над дзюдоїстом. Це графіті всесвітньо відомого вуличного художником Бенксі на стіні зруйнованого будинку у смт Бородянка Київської області.Верховна Рада достроково припинила повноваження ще трьох народних депутатів – Юрія Солода, Наталії Королевської та Олега Волошина.