Волинянка стала чемпіонкою України з дзюдо

Волинянка стала чемпіонкою України з дзюдо
У Львові на базі легкоатлетичного манежу «СКА» 22 лютого відбувся чемпіонат України серед юніорів до 21 року.

Як передає Район.Любомль, про це повідомили у Федерації дзюдо України.

Участь у змаганнях взяли 210 спортсменів з 22 регіонів України.

У категорії 78+ золоту нагороду виборола любомльчанка Діана Семченко, яка на змаганнях представляла столицю.

У загальнокомандному заліку перемогу здобули представники м. Києва (5-6-5), друге місце посіла команда Дніпропетровської області (4-4-5), замкнула трійку призерів збірна Львівської області (1-1-2).

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Теги: волинянка, дзюдо, виграла
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