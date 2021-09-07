Волинянка стала чемпіонкою України з дзюдо





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Участь у змаганнях взяли 210 спортсменів з 22 регіонів України.



У категорії 78+ золоту нагороду виборола любомльчанка Діана Семченко, яка на змаганнях представляла столицю.



У загальнокомандному заліку перемогу здобули представники м. Києва (5-6-5), друге місце посіла команда Дніпропетровської області (4-4-5), замкнула трійку призерів збірна Львівської області (1-1-2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Львові на базі легкоатлетичного манежу «СКА» 22 лютого відбувся чемпіонат України серед юніорів до 21 року.Як передає Район.Любомль , про це повідомили у Федерації дзюдо України.Участь у змаганнях взяли 210 спортсменів з 22 регіонів України.У категорії 78+ золоту нагороду виборола любомльчанка Діана Семченко, яка на змаганнях представляла столицю.У загальнокомандному заліку перемогу здобули представники м. Києва (5-6-5), друге місце посіла команда Дніпропетровської області (4-4-5), замкнула трійку призерів збірна Львівської області (1-1-2).

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