Курс валют у Луцьку 24 лютого

Курс валют у Луцьку 24 лютого
24 лютого готівковий курс долара становить 39.55, продають його за 39.68.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.62, а продають за – 42.00.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.72, а продають за 8,85.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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