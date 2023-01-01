За рік війни з Україною загарбницька російська армія втратила 146 820 вояків
Сьогодні, 09:10
За рік війни російська армія втратила близько 146 820 військових.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 146 820 (+970) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 363 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 6 600 (+7) од,
артилерійських систем – 2 363 (+11) од,
РСЗВ – 474 (+3) од,
засоби ППО ‒ 247 (+3) од,
літаків – 299 (+0) од,
гелікоптерів – 287 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 033 (+4),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 224 (+9) од,
спеціальна техніка ‒ 229 (+1).
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 146 820 (+970) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3 363 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 6 600 (+7) од,
артилерійських систем – 2 363 (+11) од,
РСЗВ – 474 (+3) од,
засоби ППО ‒ 247 (+3) од,
літаків – 299 (+0) од,
гелікоптерів – 287 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 033 (+4),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 224 (+9) од,
спеціальна техніка ‒ 229 (+1).
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