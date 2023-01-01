За рік війни з Україною загарбницька російська армія втратила 146 820 вояків





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 146 820 (+970) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3 363 (+13) од,



бойових броньованих машин ‒ 6 600 (+7) од,



артилерійських систем – 2 363 (+11) од,



РСЗВ – 474 (+3) од,



засоби ППО ‒ 247 (+3) од,



літаків – 299 (+0) од,



гелікоптерів – 287 (+0) од,



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 033 (+4),



крилаті ракети ‒ 873 (+0),



кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 5 224 (+9) од,



спеціальна техніка ‒ 229 (+1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За рік війни російська армія втратила близько 146 820 військових.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько 146 820 (+970) осіб ліквідовано,танків ‒ 3 363 (+13) од,бойових броньованих машин ‒ 6 600 (+7) од,артилерійських систем – 2 363 (+11) од,РСЗВ – 474 (+3) од,засоби ППО ‒ 247 (+3) од,літаків – 299 (+0) од,гелікоптерів – 287 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 033 (+4),крилаті ракети ‒ 873 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 224 (+9) од,спеціальна техніка ‒ 229 (+1).

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