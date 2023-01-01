За рік війни з Україною загарбницька російська армія втратила 146 820 вояків

За рік війни з Україною загарбницька російська армія втратила 146 820 вояків
За рік війни російська армія втратила близько 146 820 військових.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 146 820 (+970) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3 363 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 6 600 (+7) од,

артилерійських систем – 2 363 (+11) од,

РСЗВ – 474 (+3) од,

засоби ППО ‒ 247 (+3) од,

літаків – 299 (+0) од,

гелікоптерів – 287 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 033 (+4),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 224 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 229 (+1).

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Теги: Росія, Україна, війна
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