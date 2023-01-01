Рік великої війни: Зеленський звернувся до українців. ВІДЕО

Володимир Зеленський 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії, звернувся до українців. Він нагадав, яким був цей день рік тому та вкотре наголосив, що Україна переможе.



Відео він опублікував у своїй сторінці у фейсбуці, пише



Зеленський нагадав, як рівно рік тому приблизно о сьомій ранку звернувся до українців з короткою заявою, тривалістю 67 секунд. Там пролунало те, що Росія почала повномасштабну війну, і те, що Україна сильна та готова до всього.



Глава держави нагадав, яким було 24 лютого 2022 року — «найдовший день нашого життя, найважчий день нашої новітньої історії».



«На дорогах зʼявилися затори, але багато хто їхав за зброєю. Зʼявилися черги. Хтось стояв на кордонах, але багато хто до військкоматів і ТРО», — розповів президент.



Зеленський подякував усім захисникам і захисницям, завдяки яким триває опір України. Він розповів про подвиги бійців у низці міст-героїв, які витримували наступ у перший місяць великої війни.



Також президент відзначив героїв медиків, які рятують поранених бійців на передовій, роблять операції під обстрілами, приймають пологи у бомбосховищі, тижнями лишаються на чергуванні.



«А наші рятувальники та пожежники витягують людей із-під завалів і вогнищ у режимі 24/7. І наші залізничники, які без сну та зупину евакуйовують сотні тисяч українців від початку війни», — розповів він.



Глава держави також висловив подяку партнерам і союзникам України, які підтримували Україну весь рік. Також подякував за роботу «зовнішньополітичному війську України»: дивізії дипломатів, послів, представників у міжнародних організаціях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії, звернувся до українців. Він нагадав, яким був цей день рік тому та вкотре наголосив, що Україна переможе.Відео він опублікував у своїй сторінці у фейсбуці, пише Громадське Зеленський нагадав, як рівно рік тому приблизно о сьомій ранку звернувся до українців з короткою заявою, тривалістю 67 секунд. Там пролунало те, що Росія почала повномасштабну війну, і те, що Україна сильна та готова до всього.Глава держави нагадав, яким було 24 лютого 2022 року — «найдовший день нашого життя, найважчий день нашої новітньої історії».«На дорогах зʼявилися затори, але багато хто їхав за зброєю. Зʼявилися черги. Хтось стояв на кордонах, але багато хто до військкоматів і ТРО», — розповів президент.Зеленський подякував усім захисникам і захисницям, завдяки яким триває опір України. Він розповів про подвиги бійців у низці міст-героїв, які витримували наступ у перший місяць великої війни.Також президент відзначив героїв медиків, які рятують поранених бійців на передовій, роблять операції під обстрілами, приймають пологи у бомбосховищі, тижнями лишаються на чергуванні.«А наші рятувальники та пожежники витягують людей із-під завалів і вогнищ у режимі 24/7. І наші залізничники, які без сну та зупину евакуйовують сотні тисяч українців від початку війни», — розповів він.Глава держави також висловив подяку партнерам і союзникам України, які підтримували Україну весь рік. Також подякував за роботу «зовнішньополітичному війську України»: дивізії дипломатів, послів, представників у міжнародних організаціях.

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