Рік великої війни: Зеленський звернувся до українців. ВІДЕО
Сьогодні, 09:30
Президент Володимир Зеленський 24 лютого, у річницю повномасштабного вторгнення Росії, звернувся до українців. Він нагадав, яким був цей день рік тому та вкотре наголосив, що Україна переможе.
Відео він опублікував у своїй сторінці у фейсбуці, пише Громадське.
Зеленський нагадав, як рівно рік тому приблизно о сьомій ранку звернувся до українців з короткою заявою, тривалістю 67 секунд. Там пролунало те, що Росія почала повномасштабну війну, і те, що Україна сильна та готова до всього.
Глава держави нагадав, яким було 24 лютого 2022 року — «найдовший день нашого життя, найважчий день нашої новітньої історії».
«На дорогах зʼявилися затори, але багато хто їхав за зброєю. Зʼявилися черги. Хтось стояв на кордонах, але багато хто до військкоматів і ТРО», — розповів президент.
Зеленський подякував усім захисникам і захисницям, завдяки яким триває опір України. Він розповів про подвиги бійців у низці міст-героїв, які витримували наступ у перший місяць великої війни.
Також президент відзначив героїв медиків, які рятують поранених бійців на передовій, роблять операції під обстрілами, приймають пологи у бомбосховищі, тижнями лишаються на чергуванні.
«А наші рятувальники та пожежники витягують людей із-під завалів і вогнищ у режимі 24/7. І наші залізничники, які без сну та зупину евакуйовують сотні тисяч українців від початку війни», — розповів він.
Глава держави також висловив подяку партнерам і союзникам України, які підтримували Україну весь рік. Також подякував за роботу «зовнішньополітичному війську України»: дивізії дипломатів, послів, представників у міжнародних організаціях.
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Відео він опублікував у своїй сторінці у фейсбуці, пише Громадське.
Зеленський нагадав, як рівно рік тому приблизно о сьомій ранку звернувся до українців з короткою заявою, тривалістю 67 секунд. Там пролунало те, що Росія почала повномасштабну війну, і те, що Україна сильна та готова до всього.
Глава держави нагадав, яким було 24 лютого 2022 року — «найдовший день нашого життя, найважчий день нашої новітньої історії».
«На дорогах зʼявилися затори, але багато хто їхав за зброєю. Зʼявилися черги. Хтось стояв на кордонах, але багато хто до військкоматів і ТРО», — розповів президент.
Зеленський подякував усім захисникам і захисницям, завдяки яким триває опір України. Він розповів про подвиги бійців у низці міст-героїв, які витримували наступ у перший місяць великої війни.
Також президент відзначив героїв медиків, які рятують поранених бійців на передовій, роблять операції під обстрілами, приймають пологи у бомбосховищі, тижнями лишаються на чергуванні.
«А наші рятувальники та пожежники витягують людей із-під завалів і вогнищ у режимі 24/7. І наші залізничники, які без сну та зупину евакуйовують сотні тисяч українців від початку війни», — розповів він.
Глава держави також висловив подяку партнерам і союзникам України, які підтримували Україну весь рік. Також подякував за роботу «зовнішньополітичному війську України»: дивізії дипломатів, послів, представників у міжнародних організаціях.
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