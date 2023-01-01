Росія сьогодні може влаштувати провокації біля Чернігівської області та у Молдові, – ISW
Сьогодні, 09:20
Росія створює умови для військових операцій "під фальшивим прапором" на кордоні з Чернігівською областю і в Молдові на річницю повномасштабного вторгнення в Україну.
Так вважають експерти Інституту вивчення війни, пише УНІАН.
Аналітики зазначають, що українська розвідка напередодні фіксувала на кордоні в районі Чернігівської області колони російської техніки без розпізнавальних знаків і з окупантами у формі, схожій на "піксель" ЗСУ.
Цією провокацією Росія спробує примусити Білорусь вступити у війну проти України або скувати сили ЗСУ у вказаній ділянці фронту, щоб послабити оборону на сході, пояснюють експерти.
Крім того, Інститут вивчення війни не виключає провокацій в окупованому Придністров'ї. Напередодні Міноборони РФ звинуватило Україну у нібито підготовці вторгнення в Молдову, цим Кремль намагався спотворити слова Зеленського, який запропонував військову допомогу Майї Санду в боротьбі з окупантами.
Разом з тим в ISW вважають, що РФ не буде безпосередньо атакувати Молдову, оскільки для цього у Москви немає військового потенціалу.
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Так вважають експерти Інституту вивчення війни, пише УНІАН.
Аналітики зазначають, що українська розвідка напередодні фіксувала на кордоні в районі Чернігівської області колони російської техніки без розпізнавальних знаків і з окупантами у формі, схожій на "піксель" ЗСУ.
Цією провокацією Росія спробує примусити Білорусь вступити у війну проти України або скувати сили ЗСУ у вказаній ділянці фронту, щоб послабити оборону на сході, пояснюють експерти.
Крім того, Інститут вивчення війни не виключає провокацій в окупованому Придністров'ї. Напередодні Міноборони РФ звинуватило Україну у нібито підготовці вторгнення в Молдову, цим Кремль намагався спотворити слова Зеленського, який запропонував військову допомогу Майї Санду в боротьбі з окупантами.
Разом з тим в ISW вважають, що РФ не буде безпосередньо атакувати Молдову, оскільки для цього у Москви немає військового потенціалу.
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