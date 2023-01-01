Росія сьогодні може влаштувати провокації біля Чернігівської області та у Молдові, – ISW





Так вважають експерти Інституту вивчення війни, пише



Аналітики зазначають, що українська розвідка напередодні фіксувала на кордоні в районі Чернігівської області колони російської техніки без розпізнавальних знаків і з окупантами у формі, схожій на "піксель" ЗСУ.



Цією провокацією Росія спробує примусити Білорусь вступити у війну проти України або скувати сили ЗСУ у вказаній ділянці фронту, щоб послабити оборону на сході, пояснюють експерти.



Крім того, Інститут вивчення війни не виключає провокацій в окупованому Придністров'ї. Напередодні Міноборони РФ звинуватило Україну у нібито підготовці вторгнення в Молдову, цим Кремль намагався спотворити слова Зеленського, який запропонував військову допомогу Майї Санду в боротьбі з окупантами.



Разом з тим в ISW вважають, що РФ не буде безпосередньо атакувати Молдову, оскільки для цього у Москви немає військового потенціалу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія створює умови для військових операцій "під фальшивим прапором" на кордоні з Чернігівською областю і в Молдові на річницю повномасштабного вторгнення в Україну.Так вважають експерти Інституту вивчення війни, пише УНІАН Аналітики зазначають, що українська розвідка напередодні фіксувала на кордоні в районі Чернігівської області колони російської техніки без розпізнавальних знаків і з окупантами у формі, схожій на "піксель" ЗСУ.Цією провокацією Росія спробує примусити Білорусь вступити у війну проти України або скувати сили ЗСУ у вказаній ділянці фронту, щоб послабити оборону на сході, пояснюють експерти.Крім того, Інститут вивчення війни не виключає провокацій в окупованому Придністров'ї. Напередодні Міноборони РФ звинуватило Україну у нібито підготовці вторгнення в Молдову, цим Кремль намагався спотворити слова Зеленського, який запропонував військову допомогу Майї Санду в боротьбі з окупантами.Разом з тим в ISW вважають, що РФ не буде безпосередньо атакувати Молдову, оскільки для цього у Москви немає військового потенціалу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію