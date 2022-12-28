Програма обміну старих ламп на нові LED запрацює і в селах

Програма обміну старих ламп на нові LED запрацює і в селах
Мінцифри запускає проєкт обміну старих ламп на нові LED і в селах України.

Він запрацює з 25 лютого, пише пресслужба відомства.

«Із 25 лютого послуга обміну ламп буде доступна не тільки в містах і селищах міського типу, але й у селах. Отримати LED-лампи зможуть і мешканці прифронтових сіл Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської та Запорізької областей», – зазначили там.

Жителі сіл із населенням понад дві тисячі людей зможуть подати заявку на обмін ламп через «Дію». У додатку треба буде обрати пункт «Послуги», далі «Обмін лампочок» і вказати контактний номер телефону та відділення «Укрпошти», де можна буде отримати лампи.

У населених пунктах, яких немає в переліку, лампи можна обміняти без попереднього замовлення. Для цього потрібно звернутися безпосередньо до відділення «Укрпошти» з паспортом, ідентифікаційним кодом і старими лампами для обміну.

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Теги: обмін ламп, села
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