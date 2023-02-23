Україна може отримати танки M1 Abrams через рік або більше, – Пентагон

Крістін Вормут заявила, що американській стороні може знадобитися більше року, щоб доставити обіцяні танки M1 Abrams в Україну, а відповідні плани все ще розробляються.



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"Ми шукаємо найшвидший спосіб доставити танки українцям. Це не буде питанням кількох тижнів, це я вам точно кажу. Жоден з варіантів, які ми розглядаємо, не розрахований на тижні чи два місяці. Є й більш тривалі часові межі. Але я думаю, що є варіанти, які не займуть більше двох років, менше півтора року. Але знову ж таки, ми повинні зважити переваги й недолік кожного з них", – зазначила вона.



Вормут уточнила, що один із варіантів, що розглядається, – це створення танків для України "з нуля", хоча зазвичай армія США для експорту модернізує вже наявну техніку. Інша опція – взяти Abrams у країн, які вже їх придбали, однак це "може зіпсувати відносини з важливими союзниками".



Після того, як у січні США оголосили про надання Україні понад 30 танків M1 Abrams, офіційні особи застерегли, що терміни їх отримання можуть бути тривалими. І йдеться не лише про самі танки, а й обслуговувальну техніку, як-то ремонтно-евакуаційні машини, боєприпаси та навчання українських військових.



Приміром, ще наприкінці січня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що поставка в Україну нещодавно оголошеного траншу танків Abrams займе "багато місяців", перш ніж вони зможуть опинитися на полі бою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерка армії СШАзаявила, що американській стороні може знадобитися більше року, щоб доставити обіцяні танки M1 Abrams в Україну, а відповідні плани все ще розробляються.Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, Вормут заявила в четвер під час заходу, організованого Defence Writers Group – асоціацією журналістів, які спеціалізуються на військовій тематиці."Ми шукаємо найшвидший спосіб доставити танки українцям. Це не буде питанням кількох тижнів, це я вам точно кажу. Жоден з варіантів, які ми розглядаємо, не розрахований на тижні чи два місяці. Є й більш тривалі часові межі. Але я думаю, що є варіанти, які не займуть більше двох років, менше півтора року. Але знову ж таки, ми повинні зважити переваги й недолік кожного з них", – зазначила вона.Вормут уточнила, що один із варіантів, що розглядається, – це створення танків для України "з нуля", хоча зазвичай армія США для експорту модернізує вже наявну техніку. Інша опція – взяти Abrams у країн, які вже їх придбали, однак це "може зіпсувати відносини з важливими союзниками".Після того, як у січні США оголосили про надання Україні понад 30 танків M1 Abrams, офіційні особи застерегли, що терміни їх отримання можуть бути тривалими. І йдеться не лише про самі танки, а й обслуговувальну техніку, як-то ремонтно-евакуаційні машини, боєприпаси та навчання українських військових.Приміром, ще наприкінці січня речник Білого дому з питань національної безпекизаявив, що поставка в Україну нещодавно оголошеного траншу танків Abrams займе "багато місяців", перш ніж вони зможуть опинитися на полі бою.

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