Хакери РФ атакували сайти українських держорганів





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За даними експертів, внаслідок атаки хакерам вдалося «модифікувати зміст кількох сторінок» на цих ресурсах.



При цьому інцидент не спричинив суттєвого порушення працездатності сайтів і не вплинув на виконання державними органами своїх функцій. Наразі фахівці з кібербезпеки працюють над локалізацією кібератаки.



«Як бачимо, напередодні річниці повномасштабного вторгнення росія продовжує нагадувати про себе в кіберпросторі, де вона давно поводиться як держава-терорист, атакуючи цивільні цілі», - зазначили у Держспецзв'язку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 23 лютого, деякі українські державні інформаційні ресурси зазнали кібератаки.Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв'язку України.За даними експертів, внаслідок атаки хакерам вдалося «модифікувати зміст кількох сторінок» на цих ресурсах.При цьому інцидент не спричинив суттєвого порушення працездатності сайтів і не вплинув на виконання державними органами своїх функцій. Наразі фахівці з кібербезпеки працюють над локалізацією кібератаки.«Як бачимо, напередодні річниці повномасштабного вторгнення росія продовжує нагадувати про себе в кіберпросторі, де вона давно поводиться як держава-терорист, атакуючи цивільні цілі», - зазначили у Держспецзв'язку.

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