Хакери РФ атакували сайти українських держорганів

Хакери РФ атакували сайти українських держорганів
У четвер, 23 лютого, деякі українські державні інформаційні ресурси зазнали кібератаки.

Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв'язку України.

За даними експертів, внаслідок атаки хакерам вдалося «модифікувати зміст кількох сторінок» на цих ресурсах.

При цьому інцидент не спричинив суттєвого порушення працездатності сайтів і не вплинув на виконання державними органами своїх функцій. Наразі фахівці з кібербезпеки працюють над локалізацією кібератаки.

«Як бачимо, напередодні річниці повномасштабного вторгнення росія продовжує нагадувати про себе в кіберпросторі, де вона давно поводиться як держава-терорист, атакуючи цивільні цілі», - зазначили у Держспецзв'язку.

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Теги: хакери, сайти, атаки, держоргани
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