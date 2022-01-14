Хакери РФ атакували сайти українських держорганів
Сьогодні, 02:00
У четвер, 23 лютого, деякі українські державні інформаційні ресурси зазнали кібератаки.
Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв'язку України.
За даними експертів, внаслідок атаки хакерам вдалося «модифікувати зміст кількох сторінок» на цих ресурсах.
При цьому інцидент не спричинив суттєвого порушення працездатності сайтів і не вплинув на виконання державними органами своїх функцій. Наразі фахівці з кібербезпеки працюють над локалізацією кібератаки.
«Як бачимо, напередодні річниці повномасштабного вторгнення росія продовжує нагадувати про себе в кіберпросторі, де вона давно поводиться як держава-терорист, атакуючи цивільні цілі», - зазначили у Держспецзв'язку.
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Про це повідомили у пресслужбі Держспецзв'язку України.
За даними експертів, внаслідок атаки хакерам вдалося «модифікувати зміст кількох сторінок» на цих ресурсах.
При цьому інцидент не спричинив суттєвого порушення працездатності сайтів і не вплинув на виконання державними органами своїх функцій. Наразі фахівці з кібербезпеки працюють над локалізацією кібератаки.
«Як бачимо, напередодні річниці повномасштабного вторгнення росія продовжує нагадувати про себе в кіберпросторі, де вона давно поводиться як держава-терорист, атакуючи цивільні цілі», - зазначили у Держспецзв'язку.
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