Як у громаді на Волині борються з паводком. ФОТО. ВІДЕО

Через підтоплення 40 % територій Заболотівської громади на Ковельщині наразі у воді.Про це розповіла Суспільному заступниця голови селищної радиУ громаді є поля, які затоплені повністю. "Підтоплено не тільки у нас, а на всій території Ратнівського району і ця вода не має куди спадати", – каже заступниця селищного голови.Місцева жителькарозповіла: свій ранок починає з того, що перевіряє рівень води у льосі, де зберігається картопля. Влітку рівень підлоги у приміщенні підняли, залили бетоном та зробили колодязь, щоб там збиралися вода.Попри це, під час активних підтоплень воду доводиться вичерпувати навіть вночі."В нас тут вода збирається і ми її вичерпуємо, вносимо виливаємо надвір, щоб вона не підійшла під картоплю. Навіть вночі вставали і вичерпували воду. За один раз по десять відер. Потім вона знову підбиралася, поступала, і знову вичерпували", – говорить господиня.Чоловік Валентини –має вдома насос, щоб викачувати воду з присадибної ділянки.Микола Янчук працює механіком насосної станції села Заболоття. Осушувальна система контролює рівень води на території усього селища."Насос збирає зайву воду із сільськогосподарських земель і скачуємо в озеро. Один насос за годину 700 літрів. Ми зараз маємо два. Я тут працюю 30 років. Це перший раз така вода. Ще такої води не було", – говорить чоловік.Зі слів місцевої жительки та секретарки селищної ради, у Заболотті усі вже звикли до постійних паводків. Тому в громаді усе частіше з'являються наземні сховища для городини.Зі слів заступника начальника регіонального офісу водних ресурсів Волині, "висока вода" з області вже відступає. У порівняні з початком року підтоплення сільгоспугідь зменшилося на тисячу гектарів.