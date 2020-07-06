Як у громаді на Волині борються з паводком. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 00:56
Через підтоплення 40 % територій Заболотівської громади на Ковельщині наразі у воді.
Про це розповіла Суспільному заступниця голови селищної ради Надія Денисюк.
У громаді є поля, які затоплені повністю. "Підтоплено не тільки у нас, а на всій території Ратнівського району і ця вода не має куди спадати", – каже заступниця селищного голови.
Місцева жителька Валентина Янчук розповіла: свій ранок починає з того, що перевіряє рівень води у льосі, де зберігається картопля. Влітку рівень підлоги у приміщенні підняли, залили бетоном та зробили колодязь, щоб там збиралися вода.
Попри це, під час активних підтоплень воду доводиться вичерпувати навіть вночі.
"В нас тут вода збирається і ми її вичерпуємо, вносимо виливаємо надвір, щоб вона не підійшла під картоплю. Навіть вночі вставали і вичерпували воду. За один раз по десять відер. Потім вона знову підбиралася, поступала, і знову вичерпували", – говорить господиня.
Чоловік Валентини – Микола має вдома насос, щоб викачувати воду з присадибної ділянки.
Микола Янчук працює механіком насосної станції села Заболоття. Осушувальна система контролює рівень води на території усього селища.
"Насос збирає зайву воду із сільськогосподарських земель і скачуємо в озеро. Один насос за годину 700 літрів. Ми зараз маємо два. Я тут працюю 30 років. Це перший раз така вода. Ще такої води не було", – говорить чоловік.
Зі слів місцевої жительки та секретарки селищної ради Тетяни Шевчук, у Заболотті усі вже звикли до постійних паводків. Тому в громаді усе частіше з'являються наземні сховища для городини.
Зі слів заступника начальника регіонального офісу водних ресурсів Волині Ростислава Кравчука, "висока вода" з області вже відступає. У порівняні з початком року підтоплення сільгоспугідь зменшилося на тисячу гектарів.
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Про це розповіла Суспільному заступниця голови селищної ради Надія Денисюк.
У громаді є поля, які затоплені повністю. "Підтоплено не тільки у нас, а на всій території Ратнівського району і ця вода не має куди спадати", – каже заступниця селищного голови.
Місцева жителька Валентина Янчук розповіла: свій ранок починає з того, що перевіряє рівень води у льосі, де зберігається картопля. Влітку рівень підлоги у приміщенні підняли, залили бетоном та зробили колодязь, щоб там збиралися вода.
Попри це, під час активних підтоплень воду доводиться вичерпувати навіть вночі.
"В нас тут вода збирається і ми її вичерпуємо, вносимо виливаємо надвір, щоб вона не підійшла під картоплю. Навіть вночі вставали і вичерпували воду. За один раз по десять відер. Потім вона знову підбиралася, поступала, і знову вичерпували", – говорить господиня.
Чоловік Валентини – Микола має вдома насос, щоб викачувати воду з присадибної ділянки.
Микола Янчук працює механіком насосної станції села Заболоття. Осушувальна система контролює рівень води на території усього селища.
"Насос збирає зайву воду із сільськогосподарських земель і скачуємо в озеро. Один насос за годину 700 літрів. Ми зараз маємо два. Я тут працюю 30 років. Це перший раз така вода. Ще такої води не було", – говорить чоловік.
Зі слів місцевої жительки та секретарки селищної ради Тетяни Шевчук, у Заболотті усі вже звикли до постійних паводків. Тому в громаді усе частіше з'являються наземні сховища для городини.
Зі слів заступника начальника регіонального офісу водних ресурсів Волині Ростислава Кравчука, "висока вода" з області вже відступає. У порівняні з початком року підтоплення сільгоспугідь зменшилося на тисячу гектарів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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