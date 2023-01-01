Сьогодні, 23 лютого, рубриці «Добрі новини від ВолиньPost» – рік
23 лютий, 23:25
Рівно рік тому (так-так, напередодні російського вторгнення) ми створили рубрику «Добрі новини від ВолиньPost». Вже тоді була сила-силенна тривожних новин, а ми прагнули і прагнемо шукати позитив у кожному дні, щоби не впасти у відчай і підтримувати бойових дух!
Лише уявіть, наша добірка виходила щодня, зокрема попри блекаут, адже світло в українців та українок – всередині. І в «Пункті незламності»... Та у будь-якому разі нам вдалося зберегти його у найтемніші часи. Віримо, що попереду буде краще! Попереду – Перемога!
А сьогодні, 23 лютого, традиційно нагадаємо про хороші, добрі події щодо Волині та України загалом:
Швейцарія планує надати Україні та Молдові пакет допомоги на 150 мільйонів доларів
Тепер швейцарський парламент має схвалити пакет, який передбачає надання приблизно 123 млн доларів Україні та 28 млн доларів сусідній Молдові.
З початку війни Швейцарія виділила Україні близько 1,4 мільярда доларів допомоги. Це включає понад 291 млн доларів США як підтримку України у співпраці з союзниками, а також близько 1,12 млрд доларів США для розміщення людей з України, які шукають притулку.
Втрати РФ: ЗСУ за добу знищили 790 окупантів
За даними на ранок четверга, 23 лютого, українські військові ліквідували за добу 790 російських солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 145850 (+790) осіб,
- танків ‒ 3350 (+16) од,
- бойових броньованих машин - 6593 (+24) од,
- артилерійських систем - 2352 (+7) од,
- РСЗВ - 471 (+0) од,
- засобів ППО - 244 (+1) од,
- літаків - 299 (+0) од,
- гелікоптерів - 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2029 (+3),
- крилатих ракет - 873 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5215 (+3) од,
- спеціальної техніки - 228 (+2).
Волинянка Ірина Климець здобула срібло на міжнародних змаганнях в Австралії
Олімпійська чемпіонка з метання молота Ірина Климець здобула срібну медаль на турнірі з легкої атлетики World Athletics Continental Tour Gold, який відбувся у місті Мельбурн в Австралії.
На Волині 122 підприємці отримали грант на розвиток бізнесу в рамках проєкту «єРобота»
Державний проєкт «єРобота» стартував 1 липня 2022 року. На Волині вже 122 учасники отримали схвальну відповідь на заявку в отриманні фінансової допомоги для бізнесу.
В області буде створено 226 нових робочих місць, на які вже працевлаштовані 38 людей. Нагадують, що обов’язковою умовою надання мікрогранту є створення підприємцем 1-2 робочих місць, залежно від суми фінансової допомоги.
За інформацією Волинського обласного центру зайнятості, по області середній розмір гранту майже 233 тисячі гривень. Загалом можна отримати від 50 тисяч до 250 тисяч гривень.
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Лише уявіть, наша добірка виходила щодня, зокрема попри блекаут, адже світло в українців та українок – всередині. І в «Пункті незламності»... Та у будь-якому разі нам вдалося зберегти його у найтемніші часи. Віримо, що попереду буде краще! Попереду – Перемога!
А сьогодні, 23 лютого, традиційно нагадаємо про хороші, добрі події щодо Волині та України загалом:
Швейцарія планує надати Україні та Молдові пакет допомоги на 150 мільйонів доларів
Тепер швейцарський парламент має схвалити пакет, який передбачає надання приблизно 123 млн доларів Україні та 28 млн доларів сусідній Молдові.
З початку війни Швейцарія виділила Україні близько 1,4 мільярда доларів допомоги. Це включає понад 291 млн доларів США як підтримку України у співпраці з союзниками, а також близько 1,12 млрд доларів США для розміщення людей з України, які шукають притулку.
Втрати РФ: ЗСУ за добу знищили 790 окупантів
За даними на ранок четверга, 23 лютого, українські військові ліквідували за добу 790 російських солдатів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 145850 (+790) осіб,
- танків ‒ 3350 (+16) од,
- бойових броньованих машин - 6593 (+24) од,
- артилерійських систем - 2352 (+7) од,
- РСЗВ - 471 (+0) од,
- засобів ППО - 244 (+1) од,
- літаків - 299 (+0) од,
- гелікоптерів - 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2029 (+3),
- крилатих ракет - 873 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5215 (+3) од,
- спеціальної техніки - 228 (+2).
Волинянка Ірина Климець здобула срібло на міжнародних змаганнях в Австралії
Олімпійська чемпіонка з метання молота Ірина Климець здобула срібну медаль на турнірі з легкої атлетики World Athletics Continental Tour Gold, який відбувся у місті Мельбурн в Австралії.
На Волині 122 підприємці отримали грант на розвиток бізнесу в рамках проєкту «єРобота»
Державний проєкт «єРобота» стартував 1 липня 2022 року. На Волині вже 122 учасники отримали схвальну відповідь на заявку в отриманні фінансової допомоги для бізнесу.
В області буде створено 226 нових робочих місць, на які вже працевлаштовані 38 людей. Нагадують, що обов’язковою умовою надання мікрогранту є створення підприємцем 1-2 робочих місць, залежно від суми фінансової допомоги.
За інформацією Волинського обласного центру зайнятості, по області середній розмір гранту майже 233 тисячі гривень. Загалом можна отримати від 50 тисяч до 250 тисяч гривень.
Повідомляйте нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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