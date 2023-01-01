На Херсонській ТЕЦ стався прорив, – ЗМІ

На Херсонській ТЕЦ стався прорив, – ЗМІ
Ввечері у четвер, 23 лютого, у ЗМІ з’явилися повідомлення про прорив води на Херсонській теплоелектроцентралі.

Про це повідомив журналіст Костянтин Риженко у своєму Telegram-каналі.

«На Херсонській ТЕЦ прорив, з мережі ллє вода. Тобто, тепло найближчим часом зникне для її абонентів», – повідомив він.

Також, за його словами, працівників ДСНС по тривозі змушують встановлювати на вулиці намети для обігріву, але рятувальники відмовляються це робити через небезпеку.

«Зараз вночі, в режимі світломаскування, метушню з наметами, світлові плями вночі ворог може сприйняти, як наприклад, підготовку для нашого контрнаступу і відкрити вогонь по наших рятівниках», – зазначив журналіст.

Пізніше Риженко уточнив, що щонайменше на три райони виїхали ДСНС для розгортання теплових наметів.

«Поки команди їх завернути не було», – написав він.

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Теги: Херсонська ТЕЦ
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