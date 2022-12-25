Чи вимикатимуть на Волині світло у п'ятницю, 24 лютого

Чи вимикатимуть на Волині світло у п'ятницю, 24 лютого
У п'ятницю, 24 лютого, на Волині графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть.

Про це повідомляє «Волиньобленерго».

Зазначають, що графіки погодинного відключення можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.

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Теги: світло, Волинь, вимкнення
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