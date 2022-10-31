ДТП у Луцьку: одна з автівок перевернулася. ФОТО
23 лютий, 21:45
У Луцьку на вулиці Соборності біля ресторану «Княжий двір» сталася аварія за участю двох авто. На місті ДТП працюють медики «швидкої» та поліція.
Про це виданню ВСН повідомили очевидці.
Як повідомив кореспондент ВСН з місця події, одна з автівок перевернулася. Є постраждалі.
Наразі місце аварії огородили.
Деталі - згодом.
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Про це виданню ВСН повідомили очевидці.
Як повідомив кореспондент ВСН з місця події, одна з автівок перевернулася. Є постраждалі.
Наразі місце аварії огородили.
Деталі - згодом.
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