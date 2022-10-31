ДТП у Луцьку: одна з автівок перевернулася. ФОТО





Про це виданню



Як повідомив кореспондент ВСН з місця події, одна з автівок перевернулася. Є постраждалі.



Наразі місце аварії огородили.



Деталі - згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Соборності біля ресторану «Княжий двір» сталася аварія за участю двох авто. На місті ДТП працюють медики «швидкої» та поліція.Про це виданню ВСН повідомили очевидці.Як повідомив кореспондент ВСН з місця події, одна з автівок перевернулася. Є постраждалі.Наразі місце аварії огородили.Деталі - згодом.

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