Погода у Луцьку на завтра, 24 лютого

Погода у Луцьку на завтра, 24 лютого
У п'ятницю, 24 лютого, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +6°.

Народний прогноз погоди: 24 лютого відзначається день пам’яті святого Власія Севастійського. До Власія були морози: різдвяні, водохресні, афанасієві, тимофіївські, миколині. Але власієві вважалися найміцнішими, і останніми. У народі говорили: “Проллє Власій олії на дорогу — зимі час забирати ноги”, тому що цього дня часто бували відлиги.

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Теги: Погода, Луцьк
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