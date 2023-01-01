Погода у Луцьку на завтра, 24 лютого
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 24 лютого, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +6°.
Народний прогноз погоди: 24 лютого відзначається день пам’яті святого Власія Севастійського. До Власія були морози: різдвяні, водохресні, афанасієві, тимофіївські, миколині. Але власієві вважалися найміцнішими, і останніми. У народі говорили: “Проллє Власій олії на дорогу — зимі час забирати ноги”, тому що цього дня часто бували відлиги.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від 0° до +6°.
Народний прогноз погоди: 24 лютого відзначається день пам’яті святого Власія Севастійського. До Власія були морози: різдвяні, водохресні, афанасієві, тимофіївські, миколині. Але власієві вважалися найміцнішими, і останніми. У народі говорили: “Проллє Власій олії на дорогу — зимі час забирати ноги”, тому що цього дня часто бували відлиги.
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