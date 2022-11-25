У Луцьку переселенка з Бучі презентувала моновиставу «Сильна». ВІДЕО

Вікторія Батура презентувала у Луцьку моновиставу "Сильна". Прем'єра відбулася у кар’єрному хабі обласного центру.



Жінка розповіла



За словами Вікторії Батури, моновиставу вона показує лише у Луцьку, де отримала прихисток.



Текст написаний Вікторією для моновистави, адаптувала режисерка Наталія Журавльова.



"Ми спілкувалися, чули один одного, і коли відбувалося спілкування пані Вікторія казала: "А ось мені ще це хочеться розповісти, і це". І так ми потрошки додавали текст і вийшла вистава на пів години", – каже постановниця.



Подивитися моновиставу прийшли лучанки та переселенки. Серед них – Тетяна Штепенко, яка виїхала з Києва, рятуючи дитину. Жінка говорить, що про події повномасштабної війни потрібно пам’ятати кожному.



"Дорога була складна, важко було їхати, дуже довго. Поштовхом стало те, що перший будинок, який в Києві постраждав, на нього впав безпілотник, це було відносно близько. Це було чути і ховатись було ніде", – говорить жінка.



Як розповіла кураторка кар’єрного хабу "ВОНА" Ліна Галан, саме тут Вікторія Батура долала усі страхи. Каже: "Це якраз є привід для того щоб показати, познайомити її з іншими людьми, які приходять до нас за порадою, за професією, за психологічною підтримкою".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Переселенка з Бучіпрезентувала у Луцьку моновиставу "Сильна". Прем'єра відбулася у кар’єрному хабі обласного центру.Жінка розповіла Суспільному , що під час виступу вона ділилася спогадами про те, що пережила та бачила в перші тижні війни: "Над самим дахом летять літаки на Гостомель, чути вибухи, потім гелікоптери з десантом намагаються захопити аеродром. Все гуде, палає і вибухає. А ти – сильна, ти облаштовуєш з дітьми свій погреб під бункер".За словами Вікторії Батури, моновиставу вона показує лише у Луцьку, де отримала прихисток.Текст написаний Вікторією для моновистави, адаптувала режисерка"Ми спілкувалися, чули один одного, і коли відбувалося спілкування пані Вікторія казала: "А ось мені ще це хочеться розповісти, і це". І так ми потрошки додавали текст і вийшла вистава на пів години", – каже постановниця.Подивитися моновиставу прийшли лучанки та переселенки. Серед них – Тетяна Штепенко, яка виїхала з Києва, рятуючи дитину. Жінка говорить, що про події повномасштабної війни потрібно пам’ятати кожному."Дорога була складна, важко було їхати, дуже довго. Поштовхом стало те, що перший будинок, який в Києві постраждав, на нього впав безпілотник, це було відносно близько. Це було чути і ховатись було ніде", – говорить жінка.Як розповіла кураторка кар’єрного хабу "ВОНА" Ліна Галан, саме тут Вікторія Батура долала усі страхи. Каже: "Це якраз є привід для того щоб показати, познайомити її з іншими людьми, які приходять до нас за порадою, за професією, за психологічною підтримкою".

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