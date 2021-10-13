У луцькій кав'ярні презентували десерти, які готувала Леся Українка. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповіла Тетяна Данилюк-Терещук.



Співзасновниці "сонячної" кав’ярні, мами двох офіціантів із синдромом Дауна, Олена Мельник і Лариса Новосад поділилися розповідями про десерти.



Один із десертів має назву "Сніжки". "Це збиті в піну білки, зварені у молоці. Солодке, смачне і ніжне", – сказала Лариса Новосад.



Другий десерт – це печені домашні яблука за сімейним рецептом родини Косачів. Зверху десерт покритий шаром меренги.



Співзасновниця кав'ярні Олена Мельник розповіла: десерти стануть родзинкою як закладу, так і міста. "Коли Леся жила у Колодяжному, самі звичайні продукти, які були у селі: натуральне молоко, білок і яйця", – каже лучанка.



Приготуванням десертів займалася кухарка-переселенка Поліна Хараман, яка переїхала до Луцька з Донеччини.



"Взнала, що це улюблений десерт Лесі Українки. Знаєте, і мені було приємно, і трошки, навіть, хвилююче. Це – безе тільки з іншого способу приготування", – каже кухарка.



Директорка музею Лесі Українки в Луцьку Тетяна Данилюк-Терещук зазначила, що для презентації десерту обрали саме інклюзивну луцьку кав’ярню, бо свого часу мама Лесі Українки Олена Пчілка намагалася також соціалізувати доньку. Додає: про походження рецептів ласощів йдеться у листі, написаному у вересні 1895 року.



"Для Лесі Українки побути у Колодяжному і приготувати чи потурбуватися за родиною – це те саме, що вона вивезла із Болгарії. У листі пише про це: "У пам’ять про тебе, моя дорога Радо" (донька М. Драгоманова). Очевидно, йдеться про їхнє болгарське літування. Дівчата, Леся зі своїми кузенками, готували собі такий десерт", – каже музейниця.



Одна з відвідувачок презентації Тетяна Соломіна поділилася враженнями від дегустації десерту "Сніжки". З її слів, страва смачна та вишукана.



"Є складова кисла і є солодка. На яєчних жовтках. З білка збита центральна кулька. Досить несподіване поєднання. Якраз журавлина додає і смаку, і оригінальності", – додала лучанка.







Улюблені десерти Лесі Українки, додала одна з організаторок презентації Лариси Новосад, увійдуть до постійного меню "сонячної" кав’ярні в Луцьку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одній із луцьких кав'ярень, де працюють офіціанти із синдромом Дауна, 23 лютого презентували два десерти, які колись готувала письменниця Леся Українка для своєї молодшої сестри Ізидори.Про це розповіла Суспільному музейницяСпівзасновниці "сонячної" кав’ярні, мами двох офіціантів із синдромом Дауна,поділилися розповідями про десерти.Один із десертів має назву "Сніжки". "Це збиті в піну білки, зварені у молоці. Солодке, смачне і ніжне", – сказала Лариса Новосад.Другий десерт – це печені домашні яблука за сімейним рецептом родини Косачів. Зверху десерт покритий шаром меренги.Співзасновниця кав'ярнірозповіла: десерти стануть родзинкою як закладу, так і міста. "Коли Леся жила у Колодяжному, самі звичайні продукти, які були у селі: натуральне молоко, білок і яйця", – каже лучанка.Приготуванням десертів займалася кухарка-переселенка, яка переїхала до Луцька з Донеччини."Взнала, що це улюблений десерт Лесі Українки. Знаєте, і мені було приємно, і трошки, навіть, хвилююче. Це – безе тільки з іншого способу приготування", – каже кухарка.Директорка музею Лесі Українки в Луцьку Тетяна Данилюк-Терещук зазначила, що для презентації десерту обрали саме інклюзивну луцьку кав’ярню, бо свого часу мама Лесі Українки Олена Пчілка намагалася також соціалізувати доньку. Додає: про походження рецептів ласощів йдеться у листі, написаному у вересні 1895 року."Для Лесі Українки побути у Колодяжному і приготувати чи потурбуватися за родиною – це те саме, що вона вивезла із Болгарії. У листі пише про це: "У пам’ять про тебе, моя дорога Радо" (донька М. Драгоманова). Очевидно, йдеться про їхнє болгарське літування. Дівчата, Леся зі своїми кузенками, готували собі такий десерт", – каже музейниця.Одна з відвідувачок презентаціїподілилася враженнями від дегустації десерту "Сніжки". З її слів, страва смачна та вишукана."Є складова кисла і є солодка. На яєчних жовтках. З білка збита центральна кулька. Досить несподіване поєднання. Якраз журавлина додає і смаку, і оригінальності", – додала лучанка.Улюблені десерти Лесі Українки, додала одна з організаторок презентації Лариси Новосад, увійдуть до постійного меню "сонячної" кав’ярні в Луцьку.

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