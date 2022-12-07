Рік повномасштабної війни: лідери ЄС виступили зі спільною заявою про Україну
Сьогодні, 07:17
Лідери 27 країн ЄС виступили зі спільною заявою напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
ЄС не заспокоїться, поки Україна не переможе і не буде відновлена після війни, наголошують вони в заяві, пише УНІАН.
Лідери країн блоку акцентували, що Україна є "частиною європейської сім'ї", і український народ продемонстрував "рішучість у захисті демократії і свободи, стійкість перед труднощами і гідність, коли зіткнувся зі злочинами Росії".
"Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну в політичній, економічній, гуманітарній, фінансовій та військовій сферах, в тому числі за допомогою швидких скоординованих закупівель у європейської промисловості. Ми також будемо підтримувати відновлення України, для чого ми будемо прагнути використовувати заморожені і знерухомлені російські активи відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права. Ми і далі будемо посилювати колективний тиск на Росію, щоб вона припинила агресивну війну", – заявляють європейські лідери.
Країни ЄС будуть солідарні з Україною та українським народом "скільки буде потрібно", переконують лідери країн блоку.
"Ми підтримуємо мирну формулу президента Зеленського. Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо, щоб Україна перемогла, повагу міжнародного права, відновлення миру і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відновлення України і відновлення справедливості", – наголосили лідери.
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ЄС не заспокоїться, поки Україна не переможе і не буде відновлена після війни, наголошують вони в заяві, пише УНІАН.
Лідери країн блоку акцентували, що Україна є "частиною європейської сім'ї", і український народ продемонстрував "рішучість у захисті демократії і свободи, стійкість перед труднощами і гідність, коли зіткнувся зі злочинами Росії".
"Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну в політичній, економічній, гуманітарній, фінансовій та військовій сферах, в тому числі за допомогою швидких скоординованих закупівель у європейської промисловості. Ми також будемо підтримувати відновлення України, для чого ми будемо прагнути використовувати заморожені і знерухомлені російські активи відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права. Ми і далі будемо посилювати колективний тиск на Росію, щоб вона припинила агресивну війну", – заявляють європейські лідери.
Країни ЄС будуть солідарні з Україною та українським народом "скільки буде потрібно", переконують лідери країн блоку.
"Ми підтримуємо мирну формулу президента Зеленського. Разом з нашими міжнародними партнерами ми забезпечимо, щоб Україна перемогла, повагу міжнародного права, відновлення миру і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відновлення України і відновлення справедливості", – наголосили лідери.
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