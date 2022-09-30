У місті на Волині запрацювало соціальне таксі для людей з інвалідністю. ФОТО

У місті на Волині запрацювало соціальне таксі для людей з інвалідністю. ФОТО
У Ковелі розпочинає роботу соціальне таксі для безкоштовного перевезення людей з інвалідністю в межах громади до лікарень, банків, закладів культури, спорту, ЦНАПу. Фінансування послуги здійснюватиметься за кошти місцевого бюджету і надаватиме її територіальний центр соціального обслуговування.

Про це повідомляє Ковельська міська рада.

Спеціалізоване авто місто отримало торік від ковельчан, які мешкають в Іспанії. Воно повністю пристосоване для перевезень маломобільних людей. Бус обладнаний підйомником, у ньому три посадкові місця та ще два – для людей на колісних кріслах.

Вчора, 23 лютого, соціальне таксі здійснило свій перший рейс. Мама з дочкою, яка має ДЦП, приїхали з Ружина на прийом до стоматолога. Жінка розповідає, що зателефонувала у територіальний центр та замовила послугу. Зробила це завчасно.
У місті на Волині запрацювало соціальне таксі для людей з інвалідністю. ФОТО

"Дуже добре, що тепер діє такий сервіс. Спасибі усім, хто над цим працював. Давно на це чекали, адже складно добиратись у різні заклади. Тепер простіше буде планувати такі поїздки", – говорить жінка.

Директор територіального центру Світлана Смітюх каже, що на сьогодні у них є кілька замовлень, вони продовжують надходити. Щоб скористатися послугою, людям з інвалідністю треба зателефонувати у терцентр за номером (03352) 5-14-35 і подати заявку. Соціальний працівник, за потреби, допоможе у зборі необхідних документів.
У місті на Волині запрацювало соціальне таксі для людей з інвалідністю. ФОТО
У місті на Волині запрацювало соціальне таксі для людей з інвалідністю. ФОТО
У місті на Волині запрацювало соціальне таксі для людей з інвалідністю. ФОТО
У місті на Волині запрацювало соціальне таксі для людей з інвалідністю. ФОТО

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Теги: соціальне таксі, діти з інвалідністю, Ковель
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