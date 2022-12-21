Волинян попередили про токсичний рис з Італії

Волинян попередили про токсичний рис з Італії
Система швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) передала До Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області інформацію про токсичний рис з Італії.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

У рисі для ризотто виявили перевищення допустимого рівня Кадмію.

Він експортувався з Італії (виробник: Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy; трейдер: WB Polska Sp. z o.o., Poland) до України (одержувач: ТзОВ «БЮРО ВИН», вул. Мечникова, 9, м. Київ, 01021).

У Держпродспоживслужбі закликають підєприємців вжити заходи щодо вилучення продукції з обігу, а також проінформувати Головне управління відомства на Волині вул. Поліська Січ 10, м. Луцьк, Волинська область, 43010, тел.: +380 332 72-93-81.

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Теги: токсичний рис, Італія, Волинь, Київ, Держспоживслужба
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