Волинян попередили про токсичний рис з Італії





Про це повідомили у пресслужбі відомства.



У рисі для ризотто виявили перевищення допустимого рівня Кадмію.



Він експортувався з Італії (виробник: Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy; трейдер: WB Polska Sp. z o.o., Poland) до України (одержувач: ТзОВ «БЮРО ВИН», вул. Мечникова, 9, м. Київ, 01021).



У Держпродспоживслужбі закликають підєприємців вжити заходи щодо вилучення продукції з обігу, а також проінформувати Головне управління відомства на Волині вул. Поліська Січ 10, м. Луцьк, Волинська область, 43010, тел.: +380 332 72-93-81.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Система швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF) передала До Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області інформацію про токсичний рис з Італії.Про це повідомили у пресслужбі відомства.У рисі для ризотто виявили перевищення допустимого рівня Кадмію.Він експортувався з Італії (виробник: Sapori Nostrani di Giorgio Turco, Italy; трейдер: WB Polska Sp. z o.o., Poland) до України (одержувач: ТзОВ «БЮРО ВИН», вул. Мечникова, 9, м. Київ, 01021).У Держпродспоживслужбі закликають підєприємців вжити заходи щодо вилучення продукції з обігу, а також проінформувати Головне управління відомства на Волині вул. Поліська Січ 10, м. Луцьк, Волинська область, 43010, тел.: +380 332 72-93-81.

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