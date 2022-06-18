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За рік війни росіяни вбили в Україні 461 дитину

За рік війни росіяни вбили в Україні 461 дитину
Більше ніж 1388 дітей постраждали в Україні за рік повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 461 дитина загинула та понад 927 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляють на сторінці Генпрокурора України.

Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 445, Харківській - 272, Київській - 123, Херсонській - 90, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.

Через масовані бомбардування та обстріли протягом року збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 438 з них зруйновано повністю.

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Теги: діти, війна, загиблі, росіяни
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