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На Харківщині загинув воїн з Волині Віктор Маркевич

На Харківщині загинув воїн з Волині Віктор Маркевич
На війні з російським окупантом загинув житель с. Брідки Старовижівської громади Віктор Маркевич.

Про це повідомили на сторінці селищної ради.

53-річний солдат Маркевич Віктор Михайлович загинув 20.02.2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гряниківка, Харківської області.

Інформацію про зустріч Героя та час поховання буде повідомлено додатково.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять і шана захиснику!

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Теги: Маркевич, Брідки, Волинь, загинув, військовий, солдат, війна
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