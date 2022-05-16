На Харківщині загинув воїн з Волині Віктор Маркевич

Віктор Маркевич.



Про це



53-річний солдат Маркевич Віктор Михайлович загинув 20.02.2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гряниківка, Харківської області.



Інформацію про зустріч Героя та час поховання буде повідомлено додатково.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять і шана захиснику!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні з російським окупантом загинув житель с. Брідки Старовижівської громадиПро це повідомили на сторінці селищної ради.53-річний солдат Маркевич Віктор Михайлович загинув 20.02.2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гряниківка, Харківської області.Інформацію про зустріч Героя та час поховання буде повідомлено додатково.

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