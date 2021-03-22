Працівники Луцькради за рік зібрали для ЗСУ майже 5 мільйонів гривень
Сьогодні, 13:49
Від 24 лютого минулого року на підтримку армії працівники міської ради зініціювали щомісячний збір коштів у розмірі свого одноденного заробітку, який здійснюється й до сьогодні. Загалом уже зібрано 4 млн 760 тис. гривень.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Також працівники комунальних підприємств, установ та закладів зі своєї зарплати перерахували на потреби ЗСУ 6 млн 902 тис. грн.
Таким чином, придбано, проведено технічне обслуговування та передано військовим 28 автомобілів.
Також за ці кошти закуплено тепловізори, прилади нічного бачення, рації, бронежилети, приціли, дизель-генератори, старлінки, сонячні панелі, військовий одяг та інші найбільш необхідні речі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Також працівники комунальних підприємств, установ та закладів зі своєї зарплати перерахували на потреби ЗСУ 6 млн 902 тис. грн.
Таким чином, придбано, проведено технічне обслуговування та передано військовим 28 автомобілів.
Також за ці кошти закуплено тепловізори, прилади нічного бачення, рації, бронежилети, приціли, дизель-генератори, старлінки, сонячні панелі, військовий одяг та інші найбільш необхідні речі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Перші танки Leopard вже прибули в Україну, – Міноборони Польщі
Сьогодні, 13:56
Працівники Луцькради за рік зібрали для ЗСУ майже 5 мільйонів гривень
Сьогодні, 13:49
Вихованці шкільних лісництв на Волині передали на Схід майже 1000 окопних свічок. ФОТО
Сьогодні, 13:33
На Волині їздитимуть автобуси для вакцинації. ФОТО
Сьогодні, 13:13
Медіа