Працівники Луцькради за рік зібрали для ЗСУ майже 5 мільйонів гривень





Про це Ігор Поліщук.



Також працівники комунальних підприємств, установ та закладів зі своєї зарплати перерахували на потреби ЗСУ 6 млн 902 тис. грн.



Таким чином, придбано, проведено технічне обслуговування та передано військовим 28 автомобілів.



Також за ці кошти закуплено тепловізори, прилади нічного бачення, рації, бронежилети, приціли, дизель-генератори, старлінки, сонячні панелі, військовий одяг та інші найбільш необхідні речі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від 24 лютого минулого року на підтримку армії працівники міської ради зініціювали щомісячний збір коштів у розмірі свого одноденного заробітку, який здійснюється й до сьогодні. Загалом уже зібрано 4 млн 760 тис. гривень.Про це повідомив міський голова ЛуцькаТакож працівники комунальних підприємств, установ та закладів зі своєї зарплати перерахували на потреби ЗСУ 6 млн 902 тис. грн.Таким чином, придбано, проведено технічне обслуговування та передано військовим 28 автомобілів.Також за ці кошти закуплено тепловізори, прилади нічного бачення, рації, бронежилети, приціли, дизель-генератори, старлінки, сонячні панелі, військовий одяг та інші найбільш необхідні речі.

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