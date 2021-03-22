Працівники Луцькради за рік зібрали для ЗСУ майже 5 мільйонів гривень

Працівники Луцькради за рік зібрали для ЗСУ майже 5 мільйонів гривень
Від 24 лютого минулого року на підтримку армії працівники міської ради зініціювали щомісячний збір коштів у розмірі свого одноденного заробітку, який здійснюється й до сьогодні. Загалом уже зібрано 4 млн 760 тис. гривень.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Також працівники комунальних підприємств, установ та закладів зі своєї зарплати перерахували на потреби ЗСУ 6 млн 902 тис. грн.

Таким чином, придбано, проведено технічне обслуговування та передано військовим 28 автомобілів.

Також за ці кошти закуплено тепловізори, прилади нічного бачення, рації, бронежилети, приціли, дизель-генератори, старлінки, сонячні панелі, військовий одяг та інші найбільш необхідні речі.



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Теги: Луцькрада, кошти, зібрали на ЗСУ
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