Вперше в історії: Україна вирішила відмовитися від імпорту газу, – Bloomberg
Сьогодні, 14:16
На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну НАК "Нафтогаз" прагне у 2023 році уникнути імпорту газу завдяки внутрішній видобутку.
Про це заявив глава компанії Олексій Чернишов в інтерв'ю Bloomberg, пише УНІАН.
Він зазначив, що при цьому, що для виконання плану цього року "Нафтогазу" необхідно збільшити видобуток на 8%, а приватним компаніям на 16%.
Як йдеться в матеріалі, якщо спроба уникнути імпорту газу виявиться успішною - це буде першим подібним випадком в історії України.
У "Нафтогазі" нагадали, що Міжнародний валютний фонд підрахував, що в 2023 році Україні доведеться купувати 5 млрд кубів газу, проте в в компанії відзначили, що це буде найгіршим сценарієм.
За словами Чернишова, з кінця жовтня компанія придбала близько половини з 2 млрд кубометрів палива, які планувала закупити.
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Про це заявив глава компанії Олексій Чернишов в інтерв'ю Bloomberg, пише УНІАН.
Він зазначив, що при цьому, що для виконання плану цього року "Нафтогазу" необхідно збільшити видобуток на 8%, а приватним компаніям на 16%.
Як йдеться в матеріалі, якщо спроба уникнути імпорту газу виявиться успішною - це буде першим подібним випадком в історії України.
У "Нафтогазі" нагадали, що Міжнародний валютний фонд підрахував, що в 2023 році Україні доведеться купувати 5 млрд кубів газу, проте в в компанії відзначили, що це буде найгіршим сценарієм.
За словами Чернишова, з кінця жовтня компанія придбала близько половини з 2 млрд кубометрів палива, які планувала закупити.
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