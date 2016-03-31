Вперше в історії: Україна вирішила відмовитися від імпорту газу, – Bloomberg





Про це заявив глава компанії Олексій Чернишов в інтерв'ю Bloomberg, пише



Він зазначив, що при цьому, що для виконання плану цього року "Нафтогазу" необхідно збільшити видобуток на 8%, а приватним компаніям на 16%.



Як йдеться в матеріалі, якщо спроба уникнути імпорту газу виявиться успішною - це буде першим подібним випадком в історії України.



У "Нафтогазі" нагадали, що Міжнародний валютний фонд підрахував, що в 2023 році Україні доведеться купувати 5 млрд кубів газу, проте в в компанії відзначили, що це буде найгіршим сценарієм.



За словами Чернишова, з кінця жовтня компанія придбала близько половини з 2 млрд кубометрів палива, які планувала закупити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну НАК "Нафтогаз" прагне у 2023 році уникнути імпорту газу завдяки внутрішній видобутку.Про це заявив глава компаніїв інтерв'ю Bloomberg, пише УНІАН Він зазначив, що при цьому, що для виконання плану цього року "Нафтогазу" необхідно збільшити видобуток на 8%, а приватним компаніям на 16%.Як йдеться в матеріалі, якщо спроба уникнути імпорту газу виявиться успішною - це буде першим подібним випадком в історії України.У "Нафтогазі" нагадали, що Міжнародний валютний фонд підрахував, що в 2023 році Україні доведеться купувати 5 млрд кубів газу, проте в в компанії відзначили, що це буде найгіршим сценарієм.За словами Чернишова, з кінця жовтня компанія придбала близько половини з 2 млрд кубометрів палива, які планувала закупити.

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