Чи відключатимуть світло на Волині 25 лютого
Сьогодні, 22:02
НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області в суботу, 25 лютого.
25 лютого графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть, - повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
Графіки погодинного відключення можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram.
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25 лютого графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть, - повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".
Графіки погодинного відключення можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram.
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