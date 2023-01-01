Чи відключатимуть світло на Волині 25 лютого

Чи відключатимуть світло на Волині 25 лютого
НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області в суботу, 25 лютого.

25 лютого графіки погодинного відключення застосовуватись не будуть, - повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".

Графіки погодинного відключення можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.

Слідкуйте за оновленнями - уся актуальна та доступна інформація оперативно публікується на офіційному веб-сайті компанії energy.volyn.ua, сторінці Facebook та Теlegram.

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Теги: Волиньобленерго, відключення
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