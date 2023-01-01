Погода у Луцьку на завтра, 25 лютого
Сьогодні, 20:00
У суботу, 25 лютого, весь день у Луцьку буде хмарним. Дрібний дощ йтиме майже весь день. Вранці він може посилитися, проте до вечора поступово стихне.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +2° до +5°.
Народний прогноз погоди: Якщо 25 лютого настає відлига — літом буде добре ловитися риба. З цього дня упродовж трьох днів виставляли на ранковий мороз зерно, яке призначалось для посіву, і говорили, що проморожене насіння дає кращий урожай. Якщо небо зоряне, можна чекати хороший збір зернових. А сонячний день обіцяв великий врожай яблук.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +2° до +5°.
Народний прогноз погоди: Якщо 25 лютого настає відлига — літом буде добре ловитися риба. З цього дня упродовж трьох днів виставляли на ранковий мороз зерно, яке призначалось для посіву, і говорили, що проморожене насіння дає кращий урожай. Якщо небо зоряне, можна чекати хороший збір зернових. А сонячний день обіцяв великий врожай яблук.
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