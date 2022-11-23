У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП

У Луцьку п'яний водій скоїв ДТП
На вулиці Героїв УПА у Луцьку інспектори виявили два автомобілі, що стояли на проїзній частині. Водій транспортного засобу «Daewoo Lanos» під час руху здійснив обгін автомобіля «Mercedes» та підрізав його.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Під час спілкування з порушником патрульні помітили у нього ознаки сп’яніння.

У результаті огляду поліцейські зафіксували у водія 1,30 проміле, що перевищує допустиму норму майже у 7 разів.

Останній із висновком не погодився та виявив бажання ще раз пройти огляд у медичному закладі. Однак лікар теж підтвердив, що чоловік перебував у нетверезому стані.

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Теги: Луцьк, п'яний водій, ДТП
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