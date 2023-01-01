У Луцьку на кільці – аварія. ФОТО

У Луцьку на кільці – аварія. ФОТО
У Луцьку біля 17:00 24 лютого сталася аварія на проспекті Перемоги.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Інформують, що на кільці, очевидно, не врахувавши дорожню обстановку, зіткнулися два легковики: Volkswagen і Peugeot.

Наразі відомо про ускладнений рух на цій ділянці дороги. Автівки зазнали незначних механічних ушкоджень.

Водії очікують на прибуття екіпажу патрульної поліції.
У Луцьку на кільці – аварія. ФОТО
У Луцьку на кільці – аварія. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП
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