У Луцьку на кільці – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Інформують, що на кільці, очевидно, не врахувавши дорожню обстановку, зіткнулися два легковики: Volkswagen і Peugeot.



Наразі відомо про ускладнений рух на цій ділянці дороги. Автівки зазнали незначних механічних ушкоджень.



Водії очікують на прибуття екіпажу патрульної поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку біля 17:00 24 лютого сталася аварія на проспекті Перемоги.Про цеповідомили очевидці.Інформують, що на кільці, очевидно, не врахувавши дорожню обстановку, зіткнулися два легковики: Volkswagen і Peugeot.Наразі відомо про ускладнений рух на цій ділянці дороги. Автівки зазнали незначних механічних ушкоджень.Водії очікують на прибуття екіпажу патрульної поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію