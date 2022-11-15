«Здав» Луцький аеродром: як поводить себе у СІЗО обвинувачений у держзраді лучанин Ілля Сметанін

Ілля Сметанін, якого підозрюють у "здачі" росіянам під обстріл Луцького аеродрому, більше 10 місяців перебуває у СІЗО. 25 січня йому вкотре продовжили термін тримання під вартою.



На запит Андрій Гульоватий розповів про умови, в яких перебуває підозрюваний та його поведінку.



Нині Сметанін перебуває у двомісній камері. За десять місяців побачення із ним ніхто з рідних чи друзів не просив.



"Характеризується посередньо. Режим утримання не порушує. Соціальні зв'язки підтримує з рідними шляхом отримання посилок-передач", – каже керівник СІЗО характеризуючи поведінку арештованого.



Сметанін, який до затримання був учасником академічного камерного оркестру, питав дозволу принести до камери скрипку, однак йому заборонили. "Книжки дозволені, батьки передають йому книги", – додав Андрій Гульоватий.



У Луцькому міськрайонному суді 25 січня повторно обирали запобіжний захід для підозрюваного у державній зраді скрипаля та авіалюбителя. Засідання відбулося у закритому режимі.



На одному з попередніх засідань обвинувачений просив змінити ув'язнення на домашній арешт. Прокуратура наполягає, щоб він залишався під вартою, – розповіла речниця Волинської прокуратури Наталія Мурахевич.



"Наразі продовжили запобіжний захід підсудному. До 25 березня включно він перебуватиме під вартою. Йде період дослідження письмових доказів і прокуратура робить все можливе, щоб він отримав заслужене покарання", – додала речниця.



Скільки часу триватиме розгляд справи у суді прогнозувати не беруться. Деталей справи поки не розголошують, оскільки це державна таємниця, – сказав Суспільному суддя-спікер В'ячеслав Покидюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обвинувачений у держзраді авіалюбитель та музикант із Луцька, більше 10 місяців перебуває у СІЗО. 25 січня йому вкотре продовжили термін тримання під вартою.На запит Суспільного керівник Луцького слідчого ізоляторарозповів про умови, в яких перебуває підозрюваний та його поведінку.Нині Сметанін перебуває у двомісній камері. За десять місяців побачення із ним ніхто з рідних чи друзів не просив."Характеризується посередньо. Режим утримання не порушує. Соціальні зв'язки підтримує з рідними шляхом отримання посилок-передач", – каже керівник СІЗО характеризуючи поведінку арештованого.Сметанін, який до затримання був учасником академічного камерного оркестру, питав дозволу принести до камери скрипку, однак йому заборонили. "Книжки дозволені, батьки передають йому книги", – додав Андрій Гульоватий.У Луцькому міськрайонному суді 25 січня повторно обирали запобіжний захід для підозрюваного у державній зраді скрипаля та авіалюбителя. Засідання відбулося у закритому режимі.На одному з попередніх засідань обвинувачений просив змінити ув'язнення на домашній арешт. Прокуратура наполягає, щоб він залишався під вартою, – розповіла речниця Волинської прокуратури"Наразі продовжили запобіжний захід підсудному. До 25 березня включно він перебуватиме під вартою. Йде період дослідження письмових доказів і прокуратура робить все можливе, щоб він отримав заслужене покарання", – додала речниця.Скільки часу триватиме розгляд справи у суді прогнозувати не беруться. Деталей справи поки не розголошують, оскільки це державна таємниця, – сказав Суспільному суддя-спікер

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