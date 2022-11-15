«Здав» Луцький аеродром: як поводить себе у СІЗО обвинувачений у держзраді лучанин Ілля Сметанін

«Здав» Луцький аеродром: як поводить себе у СІЗО обвинувачений у держзраді лучанин Ілля Сметанін
Обвинувачений у держзраді авіалюбитель та музикант із Луцька Ілля Сметанін, якого підозрюють у "здачі" росіянам під обстріл Луцького аеродрому, більше 10 місяців перебуває у СІЗО. 25 січня йому вкотре продовжили термін тримання під вартою.

На запит Суспільного керівник Луцького слідчого ізолятора Андрій Гульоватий розповів про умови, в яких перебуває підозрюваний та його поведінку.

Нині Сметанін перебуває у двомісній камері. За десять місяців побачення із ним ніхто з рідних чи друзів не просив.

"Характеризується посередньо. Режим утримання не порушує. Соціальні зв'язки підтримує з рідними шляхом отримання посилок-передач", – каже керівник СІЗО характеризуючи поведінку арештованого.

Сметанін, який до затримання був учасником академічного камерного оркестру, питав дозволу принести до камери скрипку, однак йому заборонили. "Книжки дозволені, батьки передають йому книги", – додав Андрій Гульоватий.

У Луцькому міськрайонному суді 25 січня повторно обирали запобіжний захід для підозрюваного у державній зраді скрипаля та авіалюбителя. Засідання відбулося у закритому режимі.

На одному з попередніх засідань обвинувачений просив змінити ув'язнення на домашній арешт. Прокуратура наполягає, щоб він залишався під вартою, – розповіла речниця Волинської прокуратури Наталія Мурахевич.

"Наразі продовжили запобіжний захід підсудному. До 25 березня включно він перебуватиме під вартою. Йде період дослідження письмових доказів і прокуратура робить все можливе, щоб він отримав заслужене покарання", – додала речниця.

Скільки часу триватиме розгляд справи у суді прогнозувати не беруться. Деталей справи поки не розголошують, оскільки це державна таємниця, – сказав Суспільному суддя-спікер В'ячеслав Покидюк.


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Теги: Сметанін, СІЗО, Луцький аеродром
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