На Волині псевдоподатківці пропонують підприємцям «порішати» проблеми
Сьогодні, 17:54
Підприємців міста Володимира закликають не вестися на пропозиції шахраїв.
Про це повідомляють у секторі інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.
"Останнім часом активні та настирливі псевдоподатківці телефонують до представників бізнесу м. Володимира. Ці наразі невстановлені особи пропонують вирішення проблемних питань у сфері оподаткування за певну фінансову винагороду, або ж висловлюють прохання про фінансову допомогу", - застерігають податківці.
Оскільки такі випадки неодноразово мали місце раніше, у Головному управлінні ДПС у Волинській області рекомендують підприємцям ігнорувати прохання псевдоподатківців. Жодного стосунку до органів ДПС ці телефонні шахраї не мають.
А тим часом задля запобігання корупційним ризикам податкова служба активно та ефективно впроваджує дистанційний формат взаємодії з бізнесом, зокрема за посередництвом електронних сервісів та через Електронний кабінет. Тому особисте спілкування посадових осіб органів ДПС із платниками - не обов’язкова умова виконання
контрольно-перевірочних функцій.
Про факти зловживань, можливі порушення антикорупційного законодавства посадовцями податкової служби варто інформувати сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області на електронну адресу
[email protected], або за номером телефону у м. Луцьку (0332)777171, ІР (033)7127.
Інформація у такому повідомленні повинна стосуватися конкретної особи та містити фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплена доказами.
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Про це повідомляють у секторі інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.
"Останнім часом активні та настирливі псевдоподатківці телефонують до представників бізнесу м. Володимира. Ці наразі невстановлені особи пропонують вирішення проблемних питань у сфері оподаткування за певну фінансову винагороду, або ж висловлюють прохання про фінансову допомогу", - застерігають податківці.
Оскільки такі випадки неодноразово мали місце раніше, у Головному управлінні ДПС у Волинській області рекомендують підприємцям ігнорувати прохання псевдоподатківців. Жодного стосунку до органів ДПС ці телефонні шахраї не мають.
А тим часом задля запобігання корупційним ризикам податкова служба активно та ефективно впроваджує дистанційний формат взаємодії з бізнесом, зокрема за посередництвом електронних сервісів та через Електронний кабінет. Тому особисте спілкування посадових осіб органів ДПС із платниками - не обов’язкова умова виконання
контрольно-перевірочних функцій.
Про факти зловживань, можливі порушення антикорупційного законодавства посадовцями податкової служби варто інформувати сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області на електронну адресу
[email protected], або за номером телефону у м. Луцьку (0332)777171, ІР (033)7127.
Інформація у такому повідомленні повинна стосуватися конкретної особи та містити фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплена доказами.
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