На Волині псевдоподатківці пропонують підприємцям «порішати» проблеми





Про це повідомляють у секторі інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.



"Останнім часом активні та настирливі псевдоподатківці телефонують до представників бізнесу м. Володимира. Ці наразі невстановлені особи пропонують вирішення проблемних питань у сфері оподаткування за певну фінансову винагороду, або ж висловлюють прохання про фінансову допомогу", - застерігають податківці.



Оскільки такі випадки неодноразово мали місце раніше, у Головному управлінні ДПС у Волинській області рекомендують підприємцям ігнорувати прохання псевдоподатківців. Жодного стосунку до органів ДПС ці телефонні шахраї не мають.



А тим часом задля запобігання корупційним ризикам податкова служба активно та ефективно впроваджує дистанційний формат взаємодії з бізнесом, зокрема за посередництвом електронних сервісів та через Електронний кабінет. Тому особисте спілкування посадових осіб органів ДПС із платниками - не обов’язкова умова виконання

контрольно-перевірочних функцій.



Про факти зловживань, можливі порушення антикорупційного законодавства посадовцями податкової служби варто інформувати сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області на електронну адресу





Інформація у такому повідомленні повинна стосуватися конкретної особи та містити фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплена доказами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підприємців міста Володимира закликають не вестися на пропозиції шахраїв.Про це повідомляють у секторі інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області."Останнім часом активні та настирливі псевдоподатківці телефонують до представників бізнесу м. Володимира. Ці наразі невстановлені особи пропонують вирішення проблемних питань у сфері оподаткування за певну фінансову винагороду, або ж висловлюють прохання про фінансову допомогу", - застерігають податківці.Оскільки такі випадки неодноразово мали місце раніше, у Головному управлінні ДПС у Волинській області рекомендують підприємцям ігнорувати прохання псевдоподатківців. Жодного стосунку до органів ДПС ці телефонні шахраї не мають.А тим часом задля запобігання корупційним ризикам податкова служба активно та ефективно впроваджує дистанційний формат взаємодії з бізнесом, зокрема за посередництвом електронних сервісів та через Електронний кабінет. Тому особисте спілкування посадових осіб органів ДПС із платниками - не обов’язкова умова виконанняконтрольно-перевірочних функцій.Про факти зловживань, можливі порушення антикорупційного законодавства посадовцями податкової служби варто інформувати сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області на електронну адресу [email protected] , або за номером телефону у м. Луцьку (0332)777171, ІР (033)7127.Інформація у такому повідомленні повинна стосуватися конкретної особи та містити фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплена доказами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію