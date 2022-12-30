На Волині псевдоподатківці пропонують підприємцям «порішати» проблеми

На Волині псевдоподатківці пропонують підприємцям «порішати» проблеми
Підприємців міста Володимира закликають не вестися на пропозиції шахраїв.

Про це повідомляють у секторі інформаційної взаємодії ГУ ДПС у Волинській області.

"Останнім часом активні та настирливі псевдоподатківці телефонують до представників бізнесу м. Володимира. Ці наразі невстановлені особи пропонують вирішення проблемних питань у сфері оподаткування за певну фінансову винагороду, або ж висловлюють прохання про фінансову допомогу", - застерігають податківці.

Оскільки такі випадки неодноразово мали місце раніше, у Головному управлінні ДПС у Волинській області рекомендують підприємцям ігнорувати прохання псевдоподатківців. Жодного стосунку до органів ДПС ці телефонні шахраї не мають.

А тим часом задля запобігання корупційним ризикам податкова служба активно та ефективно впроваджує дистанційний формат взаємодії з бізнесом, зокрема за посередництвом електронних сервісів та через Електронний кабінет. Тому особисте спілкування посадових осіб органів ДПС із платниками - не обов’язкова умова виконання
контрольно-перевірочних функцій.

Про факти зловживань, можливі порушення антикорупційного законодавства посадовцями податкової служби варто інформувати сектор з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Волинській області на електронну адресу
[email protected], або за номером телефону у м. Луцьку (0332)777171, ІР (033)7127.

Інформація у такому повідомленні повинна стосуватися конкретної особи та містити фактичні дані, які можуть бути перевірені, а також підкріплена доказами.

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Теги: Волинь, шахраї, ДПС
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