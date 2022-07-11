Судитимуть волинянина, який п'яним на блокпосту пропонував патрульним хабар
Сьогодні, 17:20
Відкупитися від покарання за п'яну їзду не вдалося – волинянина судять за надання неправомірної вигоди поліцейським.
Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про пропозицію та надання 42-річним жителем села Велика Глуша Камінь-Каширського району неправомірної вигоди службовій особі.
Уночі 29 грудня 2022 року під час комендантської години чоловіка, який перебував за кермом автомобіля марки «Пежо» у стані алкогольного сп'яніння, на блокпосту у селищі Ратне зупинили працівники поліції.
Аби «залагодити питання» та не бути притягнутим до відповідальності за вчинене правопорушення, він надав правоохоронцям 5000 гривень неправомірної вигоди.
Поліцейські одразу повідомили про вчинення злочину на лінію «102» - і волинянина тепер судитимуть.
Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 369 КК України за пропозицію та надання службовій особі неправомірної вигоди передбачено покарання аж до чотирьох років позбавлення волі.
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Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про пропозицію та надання 42-річним жителем села Велика Глуша Камінь-Каширського району неправомірної вигоди службовій особі.
Уночі 29 грудня 2022 року під час комендантської години чоловіка, який перебував за кермом автомобіля марки «Пежо» у стані алкогольного сп'яніння, на блокпосту у селищі Ратне зупинили працівники поліції.
Аби «залагодити питання» та не бути притягнутим до відповідальності за вчинене правопорушення, він надав правоохоронцям 5000 гривень неправомірної вигоди.
Поліцейські одразу повідомили про вчинення злочину на лінію «102» - і волинянина тепер судитимуть.
Зауважимо, що санкцією ч.1 ст. 369 КК України за пропозицію та надання службовій особі неправомірної вигоди передбачено покарання аж до чотирьох років позбавлення волі.
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