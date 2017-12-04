Харчування військових: у Міноборони хочуть впровадити веганське, кошерне та пісне меню





Про це повідомив у фейсбуці профільний міністр Олексій Резніков, пише



«У наших планах розробити веганське, халяльне, кошерне меню та пісне меню християнської традиції. Щоб цей вибір був. Адже Україну захищають різні люди. Я буду звертатися до ринку з проханням підтримати перехід на систему меню. Так само я буду перебувати у постійному діалозі з ринком, щоб забезпечити стабільне харчування упродовж перехідного періоду», - зазначив він.



Також, Резніков запевнив, що підтримає ініціативу нардепів зробити частину оборонних закупівель відкритими, адже «війна з російською навалою одночасно передбачає війну з корупцією, всі хто з нею бореться є союзниками Міноборони».



«Спільно із комітетами ми знайдемо формат, який гарантуватиме безпеку постачальників і збереже чутливу інформацію про ЗСУ. Але водночас зробить закупівлі більш прозорими, а бюджетні кошти – більш доступними для громадського контролю. Тому що кошти платників податків мають працювати на оборону з максимальною ефективністю», - наголосив Резніков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для українських військових хочуть урізноманітнити харчування, зокрема, розробити веганське, халяльне, кошерне та пісне меню.Про це повідомив у фейсбуці профільний міністрпише Слово і Діло. «У наших планах розробити веганське, халяльне, кошерне меню та пісне меню християнської традиції. Щоб цей вибір був. Адже Україну захищають різні люди. Я буду звертатися до ринку з проханням підтримати перехід на систему меню. Так само я буду перебувати у постійному діалозі з ринком, щоб забезпечити стабільне харчування упродовж перехідного періоду», - зазначив він.Також, Резніков запевнив, що підтримає ініціативу нардепів зробити частину оборонних закупівель відкритими, адже «війна з російською навалою одночасно передбачає війну з корупцією, всі хто з нею бореться є союзниками Міноборони».«Спільно із комітетами ми знайдемо формат, який гарантуватиме безпеку постачальників і збереже чутливу інформацію про ЗСУ. Але водночас зробить закупівлі більш прозорими, а бюджетні кошти – більш доступними для громадського контролю. Тому що кошти платників податків мають працювати на оборону з максимальною ефективністю», - наголосив Резніков.

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