Харчування військових: у Міноборони хочуть впровадити веганське, кошерне та пісне меню

Харчування військових: у Міноборони хочуть впровадити веганське, кошерне та пісне меню
Для українських військових хочуть урізноманітнити харчування, зокрема, розробити веганське, халяльне, кошерне та пісне меню.

Про це повідомив у фейсбуці профільний міністр Олексій Резніков, пише Слово і Діло.

«У наших планах розробити веганське, халяльне, кошерне меню та пісне меню християнської традиції. Щоб цей вибір був. Адже Україну захищають різні люди. Я буду звертатися до ринку з проханням підтримати перехід на систему меню. Так само я буду перебувати у постійному діалозі з ринком, щоб забезпечити стабільне харчування упродовж перехідного періоду», - зазначив він.

Також, Резніков запевнив, що підтримає ініціативу нардепів зробити частину оборонних закупівель відкритими, адже «війна з російською навалою одночасно передбачає війну з корупцією, всі хто з нею бореться є союзниками Міноборони».

«Спільно із комітетами ми знайдемо формат, який гарантуватиме безпеку постачальників і збереже чутливу інформацію про ЗСУ. Але водночас зробить закупівлі більш прозорими, а бюджетні кошти – більш доступними для громадського контролю. Тому що кошти платників податків мають працювати на оборону з максимальною ефективністю», - наголосив Резніков.

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Теги: Міноборони, харчування
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